Tomorrow Serie C - Girone B Football Matches

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Serie C - Girone B Team List

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Arezzo

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Ascoli

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Ravenna

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Ternana

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Campobasso FC

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Juventus U23

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Pineto

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Pianese

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Gubbio

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Vis Pesaro

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Athletic Carpi

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Livorno

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Forli

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Guidonia Montecelio 1937

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Perugia

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Sambenedettese

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Bra

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Torres

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Pontedera

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Rimini

Serie C - Girone B Stadiums

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Stadio Comunale Mimmo Pavone

Pineto, Italy

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Stadio Giuseppe Sivori

Sestri Levante, Italy

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Stadio Ettore Mannucci

Pontedera, Italy

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Avicor Stadium Selvapiana

Campobasso, Italy

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Stadio Comunale

Piancastagnaio, Italy

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Stadio Renato Curi

Perugia, Italy

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Stadio Armando Picchi

Livorno, Italy

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Stadio Sandro Cabassi

Carpi, Italy

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Stadio Comunale Bruno Benelli

Ravenna, Italy

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Stadio Tonino Benelli

Pesaro, Italy

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Stadio Città di Arezzo

Arezzo, Italy

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Stadio Vanni Sanna

Sassari, Italy

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Stadio Tullo Morgagni

Forlì, Italy

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Stadio Cino e Lillo Del Duca

Ascoli Piceno, Italy

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Stadio Pietro Barbetti

Gubbio, Italy

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Stadio Libero Liberati

Terni, Italy

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Stadio Comunale

Guidonia Montecelio, Italy

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Stadio Comunale Domenico Francioni

Latina, Italy

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Stadio Riviera delle Palme

San Benedetto del Tronto, Italy

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Stadio Romeo Neri

Rimini, Italy

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Stadio Giuseppe Moccagatta

Alessandria, Italy