Football (Soccer) Scores and Results of Serie C - Girone B 2026
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Serie C - Girone B Team List
Arezzo
Ascoli
Ravenna
Ternana
Campobasso FC
Juventus U23
Pineto
Pianese
Gubbio
Vis Pesaro
Athletic Carpi
Livorno
Forli
Guidonia Montecelio 1937
Perugia
Sambenedettese
Bra
Torres
Pontedera
Rimini
Serie C - Girone B Stadiums
Stadio Comunale Mimmo Pavone
Pineto, Italy
Stadio Giuseppe Sivori
Sestri Levante, Italy
Stadio Ettore Mannucci
Pontedera, Italy
Avicor Stadium Selvapiana
Campobasso, Italy
Stadio Comunale
Piancastagnaio, Italy
Stadio Renato Curi
Perugia, Italy
Stadio Armando Picchi
Livorno, Italy
Stadio Sandro Cabassi
Carpi, Italy
Stadio Comunale Bruno Benelli
Ravenna, Italy
Stadio Tonino Benelli
Pesaro, Italy
Stadio Città di Arezzo
Arezzo, Italy
Stadio Vanni Sanna
Sassari, Italy
Stadio Tullo Morgagni
Forlì, Italy
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Ascoli Piceno, Italy
Stadio Pietro Barbetti
Gubbio, Italy
Stadio Libero Liberati
Terni, Italy
Stadio Comunale
Guidonia Montecelio, Italy
Stadio Comunale Domenico Francioni
Latina, Italy
Stadio Riviera delle Palme
San Benedetto del Tronto, Italy
Stadio Romeo Neri
Rimini, Italy
Stadio Giuseppe Moccagatta
Alessandria, Italy