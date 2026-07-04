Live Football (Soccer) Score of MLS Next Pro 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingAtlanta United II vs Toronto II

Atlanta United II vs Toronto II

MLS Next Pro

Fifth Third Stadium

Atlanta United II

Atlanta United II

0

Toronto II

Toronto II

0

NS

UpcomingChattanooga vs Inter Miami II

Chattanooga vs Inter Miami II

MLS Next Pro

Finley Stadium

HAT

HAT

0

Inter Miami II

Inter Miami II

0

NS

UpcomingNorth Texas vs St. Louis City II

North Texas vs St. Louis City II

MLS Next Pro

Choctaw Stadium

North Texas

North Texas

0

St. Louis City II

St. Louis City II

0

NS

UpcomingLos Angeles FC II vs Real Monarchs

Los Angeles FC II vs Real Monarchs

MLS Next Pro

Titan Stadium

Los Angeles FC II

Los Angeles FC II

0

Real Monarchs

Real Monarchs

0

NS

UpcomingThe Town vs Sporting KC II

The Town vs Sporting KC II

MLS Next Pro

PayPal Park

The Town

The Town

0

Sporting KC II

Sporting KC II

0

NS

TomorrowYesterday

MLS Next Pro Team List

image

Houston Dynamo FC II

image

Crown Legacy

image

Austin II

image

Orlando City II

image

St. Louis City II

image

New England II

image

New York RB II

image

Philadelphia Union II

image

Toronto II

image

Atlanta United II

image

North Texas

image

The Town

image

Ventura County

image

Portland Timbers II

image

Los Angeles FC II

image

Huntsville City

image

Real Monarchs

image

Chattanooga

image

Minnesota United II

image

Tacoma Defiance

image

Columbus Crew II

image

New York City II

image

Sporting KC II

image

Chicago Fire II

image

FC Cincinnati II

image

Vancouver Whitecaps II

image

Connecticut FC

image

Carolina Core

image

Chicago Fire

image

Inter Miami II

image

Colorado Rapids II