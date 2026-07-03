Yesterday NWSL - Liga MXF Summer Cup Football Matches

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

NWSL - Liga MXF Summer Cup Team List

image

Kansas City W

image

NJ/NY Gotham FC W

image

Angel City W

image

North Carolina Courage W

image

Houston Dash W

image

Portland Thorns W

image

Racing Louisville W

image

Utah Royals W

image

Chicago Red Stars W

image

América W

image

Bay FC W

image

Guadalajara W

image

Orlando Pride W

image

San Diego Wave W

image

Seattle Reign FC W

image

Tigres UANL W

image

Tijuana W

image

Washington Spirit W

image

Monterrey W

image

Pachuca W

NWSL - Liga MXF Summer Cup Stadiums

image

PayPal Park

San Jose, California, USA

image

America First Field

Sandy, Utah, USA

image

SeatGeek Stadium

Bridgeview, Illinois, USA

image

Red Bull Arena

Harrison, New Jersey, USA

image

Inter&Co Stadium

Orlando, Florida, USA

image

Toyota Field

San Antonio, Texas, USA

image

City Stadium

Richmond, Virginia, USA

image

Lynn Family Stadium

Louisville, Kentucky, USA

image

Shell Energy Stadium

Houston, Texas, USA

image

Providence Park

Portland, Oregon, USA

image

Subaru Park

Chester, Pennsylvania, USA

image

Lumen Field

Seattle, Washington, USA

image

WakeMed Soccer Park

Cary, North Carolina, USA

image

Titan Stadium

Fullerton, California, USA

image

Torero Stadium

San Diego, California, USA