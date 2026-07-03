Upcoming Football (Soccer) Matches of NWSL - Liga MXF Summer Cup 2026
Matches not found
NWSL - Liga MXF Summer Cup Team List
Kansas City W
NJ/NY Gotham FC W
Angel City W
North Carolina Courage W
Houston Dash W
Portland Thorns W
Racing Louisville W
Utah Royals W
Chicago Red Stars W
América W
Bay FC W
Guadalajara W
Orlando Pride W
San Diego Wave W
Seattle Reign FC W
Tigres UANL W
Tijuana W
Washington Spirit W
Monterrey W
Pachuca W
NWSL - Liga MXF Summer Cup Stadiums
PayPal Park
San Jose, California, USA
America First Field
Sandy, Utah, USA
SeatGeek Stadium
Bridgeview, Illinois, USA
Red Bull Arena
Harrison, New Jersey, USA
Inter&Co Stadium
Orlando, Florida, USA
Toyota Field
San Antonio, Texas, USA
City Stadium
Richmond, Virginia, USA
Lynn Family Stadium
Louisville, Kentucky, USA
Shell Energy Stadium
Houston, Texas, USA
Providence Park
Portland, Oregon, USA
Subaru Park
Chester, Pennsylvania, USA
Lumen Field
Seattle, Washington, USA
WakeMed Soccer Park
Cary, North Carolina, USA
Titan Stadium
Fullerton, California, USA
Torero Stadium
San Diego, California, USA