Football (Soccer) Scores and Results of Torneo Federal A 2026

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Torneo Federal A Team List

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Douglas Haig

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Bartolomé Mitre

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Olimpo Bahia Blanca

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San Martin Formosa

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Sportivo Belgrano

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Alvarado

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9 de Julio Rafaela

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Argentino Monte Maíz

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Atenas

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Kimberley Mar del Plata

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Germinal de Rawson

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Defensores de Belgrano VR

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Gimnasia Chivilcoy

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Sportivo Las Parejas

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Cipolletti

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Sol de América

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Sol de Mayo

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Huracan Las Heras

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Villa Mitre

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Deportivo Rincon

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Gimnasia Concepción

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Guillermo Brown

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Independiente De Chivilcoy

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Juventud Unida Univ.

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Sarmiento de La Banda

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Juventud Antoniana

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Fundacion Amigos

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San Martín Mendoza

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Boca Unidos

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Circulo Deportivo

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El Linqueño

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Tucuman Central

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Santamarina

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Costa Brava

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Sarmiento Resistencia

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Atletico Escobar

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Defensores de Vilelas