06 Jul
Alvarado vs Germinal de Rawson
Torneo Federal A
Mar del Plata
ALV
0
Germinal de Rawson
0
NS
Boca Unidos vs Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A
Estadio Leoncio Benitez, Corrientes
BOC
0
Sarmiento Resistencia
0
NS
Gimnasia Chivilcoy vs El Linqueño
Torneo Federal A
Jose Maria Paz, Chivilcoy
Gimnasia Chivilcoy
0
El Linqueño
0
NS
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Torneo Federal A
Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti
CIP
0
Argentino Monte Maíz
0
NS
Douglas Haig vs Sportivo Las Parejas
Torneo Federal A
Miguel Morales, Pergamino
DOU
0
Sportivo Las Parejas
0
NS
Gimnasia Concepción vs 9 de Julio Rafaela
Torneo Federal A
Estadio Manuel y Ramon Nunez
GER
0
9 de Julio Rafaela
0
NS
Guillermo Brown vs Circulo Deportivo
Torneo Federal A
Estadio Raul Conti, Puerto Madryn
GUI
0
Circulo Deportivo
0
NS
Huracan Las Heras vs Costa Brava
Torneo Federal A
Estadio General San Martin, Las Heras
Huracan Las Heras
0
Costa Brava
0
NS
Olimpo Bahia Blanca vs Villa Mitre
Torneo Federal A
Estadio Roberto Natalio Carminatti
OLI
0
Villa Mitre
0
NS
San Martin Formosa vs Juventud Antoniana
Torneo Federal A
17 De Octubre, Formosa
San Martin Formosa
0
ANT
0
NS
San Martín Mendoza vs Deportivo Rincon
Torneo Federal A
Estadio General Jose de San Martin, San Martin
San Martín Mendoza
0
Deportivo Rincon
0
NS
Sol de Mayo vs Kimberley Mar del Plata
Torneo Federal A
Estadio Sol De Mayo, Viedma
Sol de Mayo
0
Kimberley Mar del Plata
0
NS
Sportivo Belgrano vs Independiente De Chivilcoy
Torneo Federal A
Estadio Oscar C. Boero, San Francisco
SPO
0
Independiente De Chivilcoy
0
NS
Atenas vs Fundacion Amigos
Torneo Federal A
Estadio 9 de Julio
Atenas
0
Fundacion Amigos
0
NS
Defensores de Belgrano VR vs Atletico Escobar
Torneo Federal A
Salomon Boeseldin, Villa Ram
Defensores de Belgrano VR
0
Atletico Escobar
0
NS
Defensores de Vilelas vs Sarmiento de La Banda
Torneo Federal A
Defensores de Vilelas
0
Sarmiento de La Banda
0
NS
Tucuman Central vs Sol de América
Torneo Federal A
Tucuman Central
0
AME
0
NS