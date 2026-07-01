Upcoming Football (Soccer) Matches of Torneo Federal A 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

06 Jul

UpcomingBoca Unidos vs Sarmiento Resistencia

Boca Unidos vs Sarmiento Resistencia

Torneo Federal A

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

BOC

BOC

0

Sarmiento Resistencia

Sarmiento Resistencia

0

NS

UpcomingGimnasia Chivilcoy vs El Linqueño

Gimnasia Chivilcoy vs El Linqueño

Torneo Federal A

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Gimnasia Chivilcoy

Gimnasia Chivilcoy

0

El Linqueño

El Linqueño

0

NS

UpcomingCipolletti vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Torneo Federal A

Estadio La Visera de Cemento, Cipolletti

CIP

CIP

0

Argentino Monte Maíz

Argentino Monte Maíz

0

NS

UpcomingDouglas Haig vs Sportivo Las Parejas

Douglas Haig vs Sportivo Las Parejas

Torneo Federal A

Miguel Morales, Pergamino

DOU

DOU

0

Sportivo Las Parejas

Sportivo Las Parejas

0

NS

UpcomingGimnasia Concepción vs 9 de Julio Rafaela

Gimnasia Concepción vs 9 de Julio Rafaela

Torneo Federal A

Estadio Manuel y Ramon Nunez

GER

GER

0

9 de Julio Rafaela

9 de Julio Rafaela

0

NS

UpcomingGuillermo Brown vs Circulo Deportivo

Guillermo Brown vs Circulo Deportivo

Torneo Federal A

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

GUI

GUI

0

Circulo Deportivo

Circulo Deportivo

0

NS

UpcomingHuracan Las Heras vs Costa Brava

Huracan Las Heras vs Costa Brava

Torneo Federal A

Estadio General San Martin, Las Heras

Huracan Las Heras

Huracan Las Heras

0

Costa Brava

Costa Brava

0

NS

UpcomingOlimpo Bahia Blanca vs Villa Mitre

Olimpo Bahia Blanca vs Villa Mitre

Torneo Federal A

Estadio Roberto Natalio Carminatti

OLI

OLI

0

Villa Mitre

Villa Mitre

0

NS

UpcomingSan Martin Formosa vs Juventud Antoniana

San Martin Formosa vs Juventud Antoniana

Torneo Federal A

17 De Octubre, Formosa

San Martin Formosa

San Martin Formosa

0

ANT

ANT

0

NS

UpcomingSan Martín Mendoza vs Deportivo Rincon

San Martín Mendoza vs Deportivo Rincon

Torneo Federal A

Estadio General Jose de San Martin, San Martin

San Martín Mendoza

San Martín Mendoza

0

Deportivo Rincon

Deportivo Rincon

0

NS

UpcomingSol de Mayo vs Kimberley Mar del Plata

Sol de Mayo vs Kimberley Mar del Plata

Torneo Federal A

Estadio Sol De Mayo, Viedma

Sol de Mayo

Sol de Mayo

0

Kimberley Mar del Plata

Kimberley Mar del Plata

0

NS

UpcomingSportivo Belgrano vs Independiente De Chivilcoy

Sportivo Belgrano vs Independiente De Chivilcoy

Torneo Federal A

Estadio Oscar C. Boero, San Francisco

SPO

SPO

0

Independiente De Chivilcoy

Independiente De Chivilcoy

0

NS

UpcomingAtenas vs Fundacion Amigos

Atenas vs Fundacion Amigos

Torneo Federal A

Estadio 9 de Julio

Atenas

Atenas

0

Fundacion Amigos

Fundacion Amigos

0

NS

UpcomingDefensores de Belgrano VR vs Atletico Escobar

Defensores de Belgrano VR vs Atletico Escobar

Torneo Federal A

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Defensores de Belgrano VR

Defensores de Belgrano VR

0

Atletico Escobar

Atletico Escobar

0

NS

13 Jul

Upcoming9 de Julio Rafaela vs Defensores de Belgrano VR

9 de Julio Rafaela vs Defensores de Belgrano VR

Torneo Federal A

El Coloso, Rafaela

9 de Julio Rafaela

9 de Julio Rafaela

0

Defensores de Belgrano VR

Defensores de Belgrano VR

0

NS

UpcomingArgentino Monte Maíz vs Atenas

Argentino Monte Maíz vs Atenas

Torneo Federal A

Estadio Modesto Marrone, Monte Maiz

Argentino Monte Maíz

Argentino Monte Maíz

0

Atenas

Atenas

0

NS

UpcomingGimnasia Chivilcoy vs Gimnasia Concepción

Gimnasia Chivilcoy vs Gimnasia Concepción

Torneo Federal A

Jose Maria Paz, Chivilcoy

Gimnasia Chivilcoy

Gimnasia Chivilcoy

0

GER

GER

0

NS

UpcomingCirculo Deportivo vs Sol de Mayo

Circulo Deportivo vs Sol de Mayo

Torneo Federal A

Estadio Guillermo Trama, Comandante Nicanor Otamendi

Circulo Deportivo

Circulo Deportivo

0

Sol de Mayo

Sol de Mayo

0

NS

UpcomingDeportivo Rincon vs Huracan Las Heras

Deportivo Rincon vs Huracan Las Heras

Torneo Federal A

Estadio Gremio de Los Petroleros, Rincon de Los Sauces

Deportivo Rincon

Deportivo Rincon

0

Huracan Las Heras

Huracan Las Heras

0

NS

UpcomingEl Linqueño vs Independiente De Chivilcoy

El Linqueño vs Independiente De Chivilcoy

Torneo Federal A

Leonardo Costa

El Linqueño

El Linqueño

0

Independiente De Chivilcoy

Independiente De Chivilcoy

0

NS

UpcomingGerminal de Rawson vs Olimpo Bahia Blanca

Germinal de Rawson vs Olimpo Bahia Blanca

Torneo Federal A

Estadio El Fortin, Rawson

Germinal de Rawson

Germinal de Rawson

0

OLI

OLI

0

NS

UpcomingJuventud Unida Univ. vs Cipolletti

Juventud Unida Univ. vs Cipolletti

Torneo Federal A

Estadio Mario Sebastian Diez, San Luis

JUV

JUV

0

CIP

CIP

0

NS

UpcomingSantamarina vs Alvarado

Santamarina vs Alvarado

Torneo Federal A

Estadio Municipal Gral. San Martin, Tandil

SAN

SAN

0

ALV

ALV

0

NS

UpcomingSarmiento de La Banda vs San Martin Formosa

Sarmiento de La Banda vs San Martin Formosa

Torneo Federal A

Stadio Ciudad de La Banda, La Banda

Sarmiento de La Banda

Sarmiento de La Banda

0

San Martin Formosa

San Martin Formosa

0

NS

UpcomingSol de América vs Boca Unidos

Sol de América vs Boca Unidos

Torneo Federal A

Estadio Antonio Romero, Formosa

AME

AME

0

BOC

BOC

0

NS

UpcomingSportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano

Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano

Torneo Federal A

Estadio La Perrera, Las Parejas

Sportivo Las Parejas

Sportivo Las Parejas

0

SPO

SPO

0

NS

UpcomingVilla Mitre vs Guillermo Brown

Villa Mitre vs Guillermo Brown

Torneo Federal A

Estadio El Fortin

Villa Mitre

Villa Mitre

0

GUI

GUI

0

NS

UpcomingBartolomé Mitre vs Defensores de Vilelas

Bartolomé Mitre vs Defensores de Vilelas

Torneo Federal A

Estadio Tito Cucchiaroni, Posadas

Bartolomé Mitre

Bartolomé Mitre

0

Defensores de Vilelas

Defensores de Vilelas

0

NS

UpcomingJuventud Antoniana vs Tucuman Central

Juventud Antoniana vs Tucuman Central

Torneo Federal A

Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta

ANT

ANT

0

Tucuman Central

Tucuman Central

0

NS

20 Jul

UpcomingAtenas vs Juventud Unida Univ.

Atenas vs Juventud Unida Univ.

Torneo Federal A

Estadio 9 de Julio

Atenas

Atenas

0

JUV

JUV

0

NS

UpcomingBoca Unidos vs Juventud Antoniana

Boca Unidos vs Juventud Antoniana

Torneo Federal A

Estadio Leoncio Benitez, Corrientes

BOC

BOC

0

ANT

ANT

0

NS

UpcomingCosta Brava vs Deportivo Rincon

Costa Brava vs Deportivo Rincon

Torneo Federal A

Estadio Nuevo Pacaembu, General Pico

Costa Brava

Costa Brava

0

Deportivo Rincon

Deportivo Rincon

0

NS

UpcomingDefensores de Belgrano VR vs Gimnasia Chivilcoy

Defensores de Belgrano VR vs Gimnasia Chivilcoy

Torneo Federal A

Salomon Boeseldin, Villa Ram

Defensores de Belgrano VR

Defensores de Belgrano VR

0

Gimnasia Chivilcoy

Gimnasia Chivilcoy

0

NS

UpcomingDouglas Haig vs 9 de Julio Rafaela

Douglas Haig vs 9 de Julio Rafaela

Torneo Federal A

Miguel Morales, Pergamino

DOU

DOU

0

9 de Julio Rafaela

9 de Julio Rafaela

0

NS

UpcomingGimnasia Concepción vs El Linqueño

Gimnasia Concepción vs El Linqueño

Torneo Federal A

Estadio Manuel y Ramon Nunez

GER

GER

0

El Linqueño

El Linqueño

0

NS

UpcomingGuillermo Brown vs Germinal de Rawson

Guillermo Brown vs Germinal de Rawson

Torneo Federal A

Estadio Raul Conti, Puerto Madryn

GUI

GUI

0

Germinal de Rawson

Germinal de Rawson

0

NS

UpcomingIndependiente De Chivilcoy vs Sportivo Las Parejas

Independiente De Chivilcoy vs Sportivo Las Parejas

Torneo Federal A

Raul Orlando Lungarzo, Chivilcoy

Independiente De Chivilcoy

Independiente De Chivilcoy

0

Sportivo Las Parejas

Sportivo Las Parejas

0

NS

UpcomingKimberley Mar del Plata vs Circulo Deportivo

Kimberley Mar del Plata vs Circulo Deportivo

Torneo Federal A

Estadio Jose Antonio Valle, Mar del Plata

Kimberley Mar del Plata

Kimberley Mar del Plata

0

Circulo Deportivo

Circulo Deportivo

0

NS