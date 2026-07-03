Football (Soccer) Scores and Results of Oberliga - Niederrhein 2026
Matches not found
Oberliga - Niederrhein Team List
Germania Ratingen
KFC Uerdingen 05
Hilden
SC St. Tönis
Meerbusch
Schonnebeck
Viktoria Jüchen-Garz.
SF Baumberg
Monheim
SW Essen
Sonsbeck
Büderich
Holzheimer SG
Union Frintrop
BW Dingden
Homberg
Biemenhorst
Kleve
Oberliga - Niederrhein Stadiums
Grotenburg-Stadion
Krefeld, Germany
Rheinstadion
Monheim, Germany
PCC-Stadion
Duisburg, Germany
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen
Jüchen, Germany
Stadion Ratingen
Ratingen, Germany
Sportplatz Hoffeldstrasse
Hilden, Germany
Bezirkssportanlage am Wasserturm
Essen, Germany
Eroglu-Arena
Kleve, Germany
Sportplatz Büderich
Meerbusch, Germany
Rasenplatz Lank
Meerbusch, Germany
BSA Grazer Strasse
Monheim, Germany
Sportanlage Schetters Busch
Essen, Germany
Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim
Neuss, Germany
Uhlenkrugstadion
Essen, Germany
Sportplatz Lank
Meerbusch, Germany
Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz
Bocholt, Germany
Willy-Lemkens-Sportpark
Sonsbeck, Germany
Jahn-Sport-Anlage
Tönisvorst, Germany
Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4
Meerbusch, Germany