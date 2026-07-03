Upcoming Football (Soccer) Matches of Oberliga - Niederrhein 2026

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Matches not found

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Oberliga - Niederrhein Team List

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Germania Ratingen

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KFC Uerdingen 05

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Hilden

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SC St. Tönis

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Meerbusch

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Schonnebeck

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Viktoria Jüchen-Garz.

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SF Baumberg

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Monheim

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SW Essen

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Sonsbeck

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Büderich

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Holzheimer SG

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Union Frintrop

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BW Dingden

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Homberg

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Biemenhorst

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Kleve

Oberliga - Niederrhein Stadiums

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Grotenburg-Stadion

Krefeld, Germany

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Rheinstadion

Monheim, Germany

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PCC-Stadion

Duisburg, Germany

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Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Jüchen

Jüchen, Germany

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Stadion Ratingen

Ratingen, Germany

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Sportplatz Hoffeldstrasse

Hilden, Germany

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Bezirkssportanlage am Wasserturm

Essen, Germany

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Eroglu-Arena

Kleve, Germany

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Sportplatz Büderich

Meerbusch, Germany

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Rasenplatz Lank

Meerbusch, Germany

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BSA Grazer Strasse

Monheim, Germany

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Sportanlage Schetters Busch

Essen, Germany

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Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Holzheim

Neuss, Germany

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Uhlenkrugstadion

Essen, Germany

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Sportplatz Lank

Meerbusch, Germany

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Intersport-Pieron-Arena Kunstrasenplatz

Bocholt, Germany

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Willy-Lemkens-Sportpark

Sonsbeck, Germany

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Jahn-Sport-Anlage

Tönisvorst, Germany

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Bezirkssportanlage Am Eisenbrand Platz 4

Meerbusch, Germany