Football (Soccer) Scores and Results of Friendlies 2026
Matches not found
Friendlies Team List
Spain U17
Mexico
Portugal U17
Portugal U18
Spain U19
Côte d'Ivoire U20
Uzbekistan U20
Croatia U19
Egypt
Jordan U23
Morocco
Nigeria
Rep. Of Ireland
Algeria U23
Argentina
Argentina U17
Austria
Belarus
Benin
Brazil U20
France
Germany
Iran
Iraq U20
Jamaica
Japan
Jordan U20
Mexico U20
Morocco U18
Senegal
Slovenia U18
Tajikistan U23
Tunisia U20
Turkey U18
USA U21
Qatar U20
Turkey U19
Canada
China PR U20
China PR U23
Hungary U17
Korea DPR U23
Panama
Poland U17
Algeria
Belgium
Bolivia
Chile U20
Colombia U20
Georgia
Germany U17
Greece U19
Hungary
Ivory Coast
Japan U19
Jordan
Netherlands
Northern Ireland U17
Norway U17
Portugal
Republic of Ireland U17
Russia
Serbia U21
Spain
Thailand U23
Tunisia
Ukraine U18
USA U18
Uzbekistan
Uzbekistan U18
Zambia U23
Zimbabwe
Albania U21
Australia U17
Australia U20
Botswana
Brazil
Congo DR
Croatia
Cyprus
Czech Republic U17
England U18
France U17
India U23
Iraq
Israel U21
Korea Republic U17
Las Vegas Lights
Lithuania
Luxembourg U17
Luxembourg U18
Montenegro
Netherlands U21
Paraguay
Peru
Serbia
Slovakia
Slovenia
Tajikistan U20
UAE U23
Ukraine
Ukraine U17
United States U20
USA U19
Vietnam
Algeria U20
Bosnia-Herzegovina U19
Ecuador
Egypt U20
FYR Macedonia
Iceland
Montenegro U18
Morocco U23
San Marino
Serbia U18
Slovakia U18
South Africa
Sweden U17
UAE U20
Uruguay
Andorra
Austria U17
Austria U18
Bosnia & Herzegovina
China
Costa Rica U20
Cyprus U19
Czech Republic U19
England
England U20
Estonia U17
Faroe Islands
Greece
Grenada U20
Guinea
Haiti
Israel
Israel U19
Italy U17
Italy U18
Italy U20
Japan U21
Japan U23
Korea Republic U23
Kyrgyz Republic U23
Latvia U19
Liberia
Libya
Mali
Netherlands U17
Nicaragua
Northern Ireland
Norway
Peru U20
Russia U21
Saudi Arabia U20
Scotland U17
South Korea
Switzerland
Switzerland U17
Togo
Trinidad and Tobago U20
Uzbekistan U19
Uzbekistan U23
Vietnam U23
Wales
Albania
Argentina U20
Armenia
Bangladesh
Belgium U17
Belgium U21
Bermuda
Bhutan U23
Burundi
Colombia
Congo DR U23
Costa Rica
Dominican Republic U23
FC Urartu
Fiji U19
Finland U17
Gambia
Ghana
Greece U17
Greece U21
Grenada
Guatemala
Honduras
Hungary U18
Hungary U21
Iceland U19
India
India U17
Italy U19
Malawi
Malta U17
Mauritania
Mauritania U20
Moldova
Moldova U17
North Macedonia U19
Norway U19
Oman U23
Paraguay U20
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Scotland
Singapore U20
Trinidad and Tobago
Tunisia U23
Turkmenistan U20
Uruguay U17
USA
Wales U19
Zambia