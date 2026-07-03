Upcoming Football (Soccer) Matches of Friendlies 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Friendlies Team List

image

Spain U17

image

Mexico

image

Portugal U17

image

Portugal U18

image

Spain U19

image

Côte d'Ivoire U20

image

Uzbekistan U20

image

Croatia U19

image

Egypt

image

Jordan U23

image

Morocco

image

Nigeria

image

Rep. Of Ireland

image

Algeria U23

image

Argentina

image

Argentina U17

image

Austria

image

Belarus

image

Benin

image

Brazil U20

image

France

image

Germany

image

Iran

image

Iraq U20

image

Jamaica

image

Japan

image

Jordan U20

image

Mexico U20

image

Morocco U18

image

Senegal

image

Slovenia U18

image

Tajikistan U23

image

Tunisia U20

image

Turkey U18

image

USA U21

image

Qatar U20

image

Turkey U19

image

Canada

image

China PR U20

image

China PR U23

image

Hungary U17

image

Korea DPR U23

image

Panama

image

Poland U17

image

Algeria

image

Belgium

image

Bolivia

image

Chile U20

image

Colombia U20

image

Georgia

image

Germany U17

image

Greece U19

image

Hungary

image

Ivory Coast

image

Japan U19

image

Jordan

image

Netherlands

image

Northern Ireland U17

image

Norway U17

image

Portugal

image

Republic of Ireland U17

image

Russia

image

Serbia U21

image

Spain

image

Thailand U23

image

Tunisia

image

Ukraine U18

image

USA U18

image

Uzbekistan

image

Uzbekistan U18

image

Zambia U23

image

Zimbabwe

image

Albania U21

image

Australia U17

image

Australia U20

image

Botswana

image

Brazil

image

Congo DR

image

Croatia

image

Cyprus

image

Czech Republic U17

image

England U18

image

France U17

image

India U23

image

Iraq

image

Israel U21

image

Korea Republic U17

image

Las Vegas Lights

image

Lithuania

image

Luxembourg U17

image

Luxembourg U18

image

Montenegro

image

Netherlands U21

image

Paraguay

image

Peru

image

Serbia

image

Slovakia

image

Slovenia

image

Tajikistan U20

image

UAE U23

image

Ukraine

image

Ukraine U17

image

United States U20

image

USA U19

image

Vietnam

image

Algeria U20

image

Bosnia-Herzegovina U19

image

Ecuador

image

Egypt U20

image

FYR Macedonia

image

Iceland

image

Montenegro U18

image

Morocco U23

image

San Marino

image

Serbia U18

image

Slovakia U18

image

South Africa

image

Sweden U17

image

UAE U20

image

Uruguay

image

Andorra

image

Austria U17

image

Austria U18

image

Bosnia & Herzegovina

image

China

image

Costa Rica U20

image

Cyprus U19

image

Czech Republic U19

image

England

image

England U20

image

Estonia U17

image

Faroe Islands

image

Greece

image

Grenada U20

image

Guinea

image

Haiti

image

Israel

image

Israel U19

image

Italy U17

image

Italy U18

image

Italy U20

image

Japan U21

image

Japan U23

image

Korea Republic U23

image

Kyrgyz Republic U23

image

Latvia U19

image

Liberia

image

Libya

image

Mali

image

Netherlands U17

image

Nicaragua

image

Northern Ireland

image

Norway

image

Peru U20

image

Russia U21

image

Saudi Arabia U20

image

Scotland U17

image

South Korea

image

Switzerland

image

Switzerland U17

image

Togo

image

Trinidad and Tobago U20

image

Uzbekistan U19

image

Uzbekistan U23

image

Vietnam U23

image

Wales

image

Albania

image

Argentina U20

image

Armenia

image

Bangladesh

image

Belgium U17

image

Belgium U21

image

Bermuda

image

Bhutan U23

image

Burundi

image

Colombia

image

Congo DR U23

image

Costa Rica

image

Dominican Republic U23

image

FC Urartu

image

Fiji U19

image

Finland U17

image

Gambia

image

Ghana

image

Greece U17

image

Greece U21

image

Grenada

image

Guatemala

image

Honduras

image

Hungary U18

image

Hungary U21

image

Iceland U19

image

India

image

India U17

image

Italy U19

image

Malawi

image

Malta U17

image

Mauritania

image

Mauritania U20

image

Moldova

image

Moldova U17

image

North Macedonia U19

image

Norway U19

image

Oman U23

image

Paraguay U20

image

Qatar

image

Romania

image

Saudi Arabia

image

Scotland

image

Singapore U20

image

Trinidad and Tobago

image

Tunisia U23

image

Turkmenistan U20

image

Uruguay U17

image

USA

image

Wales U19

image

Zambia