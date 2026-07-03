Football (Soccer) Scores and Results of Segunda División RFEF - Group 3 2026
Full Schedule
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Segunda División RFEF - Group 3 Team List
Sant Andreu
Atlético Baleares
Poblense
Reddis
Barcelona B
Alcoyano
Terrassa
Espanyol II
Girona II
Ibiza Islas Pitiusas
Castellón II
Barbastro
Olot
Valencia II
Andratx
Torrent
Atlètic Lleida
Porreres
Lleida Esportiu
Segunda División RFEF - Group 3 Stadiums
Estadio Camp Nou Municipal
Reus, Spain
Ciutat Esportiva Dani Jarque
Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós), Spain
Campo Municipal El Collao
Alcoy, Spain
Estadio San Gregorio
Torrent, Spain
Estadi Olímpic de Terrassa
Terrassa, Spain
Camp Municipal Sa Plana
Andratx, Spain
Estadi Johan Cruyff
Sant Joan Despí, Spain
Camp d'Esports de Lleida
Lleida, Spain
Camp Municipal Narcís Sala
Barcelona, Spain
Estadio Municipal de Deportes
Barbastro, Spain
Camp Municipal d'Olot
Olot, Spain