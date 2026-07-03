Upcoming Football (Soccer) Matches of Segunda División RFEF - Group 3 2026

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Segunda División RFEF - Group 3 Team List

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Sant Andreu

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Atlético Baleares

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Poblense

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Reddis

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Barcelona B

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Alcoyano

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Terrassa

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Espanyol II

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Girona II

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Ibiza Islas Pitiusas

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Castellón II

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Barbastro

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Olot

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Valencia II

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Andratx

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Torrent

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Atlètic Lleida

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Porreres

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Lleida Esportiu

Segunda División RFEF - Group 3 Stadiums

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Estadio Camp Nou Municipal

Reus, Spain

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Ciutat Esportiva Dani Jarque

Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós), Spain

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Campo Municipal El Collao

Alcoy, Spain

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Estadio San Gregorio

Torrent, Spain

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Estadi Olímpic de Terrassa

Terrassa, Spain

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Camp Municipal Sa Plana

Andratx, Spain

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Estadi Johan Cruyff

Sant Joan Despí, Spain

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Camp d'Esports de Lleida

Lleida, Spain

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Camp Municipal Narcís Sala

Barcelona, Spain

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Estadio Municipal de Deportes

Barbastro, Spain

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Camp Municipal d'Olot

Olot, Spain