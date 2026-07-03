Football (Soccer) Scores and Results of USL League Two 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

USL League Two Team List

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New England FC

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Inter Miami II

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Lehigh Valley United

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Vermont Green

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San Francisco City

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Bangers

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Charlotte Eagles

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Charlotte Independence 2

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Dothan United

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Hickory

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Ironbound

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Louisville City II

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Oakland County

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West Virginia Alliance

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Western Mass Pioneers

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Sueno

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Virginia Beach City

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AHFC Royals

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Annapolis Blues

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Appalachian

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Buffalo

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Christos

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Connecticut Rush

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Hill City

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Laredo Heat

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Lionsbridge

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Louisiana Krewe

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Midlakes United

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Peoria

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Project 51O

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SF Glens

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St. Louis Ambush

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West Seattle Junction

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AFC Ann Arbor

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Ballard

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Denton Diablos

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FC Motown II

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Flint City Bucks

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GFI

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Long Island Rough Riders

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Lubbock Matadors

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McKinney Chupacabras

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Minneapolis City

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North Carolina Fusion

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North Carolina II

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Ocean City Nor'easters

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Pittsburgh Riverhounds 2

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Real Central New Jersey

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San Antonio FC 2

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Seahorses

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Utah United

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Ventura County Fusion

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Columbus United

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Davis Legacy

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Almaden

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Evergreen

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Miami

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Mississippi Brilla

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Nona

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Sporting Jax 2

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Charlottesville Blues

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Chicago Dutch Lions

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Delaware FC

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FC Miami City

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Lone Star II

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Manhattan

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Marin

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Oly Town

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Red River

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RKC

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Santafé Wanderers

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Shark Coast

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Stars FC

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Steel City

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Tacoma Stars

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The Villages

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West Chester United

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Albion Colorado

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Black Rock

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Blackwatch Rush

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Boston Bolts

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Capo

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Cleveland Force

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Colorado Storm

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Edgewater Castle

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Kalamazoo FC

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Lansing City

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Lonestar

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Midwest United

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Morris Elite

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Port City

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Real Colorado Foxes

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Rochester

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Sunflower State

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Texoma

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Tobacco Road

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Tucson

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Union Macomb

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Unión Villa Krause

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Apotheos

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Academica

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Brevard

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Brooke House

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East Atlanta

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Hattiesburg

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Houston FC

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Lakeland United

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Swarm FC

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Akron City

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Asheville City

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Bigfoot

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Birmingham Legion II

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Boston City

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Cedar Stars Rush

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Eagle FC

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Eagle FC W

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Little Rock Rangers

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Lorain County Leviathan

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Loudoun 2

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Memphis 901

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Montgomery United

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PA Classics

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Redlands

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River Light

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Snohomish United

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Sportivo San Juan

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Springfield

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St. Croix

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Weston

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AC Connecticut

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AMSG

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Bethesda SC

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Brazos Valley

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City SC

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Colorado ISA

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Dayton Dutch Lions

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Des Moines Menace

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Erie Sports Center

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Fort Worth Vaqueros

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Hill Country Lobos

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Houston Sur

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Hudson Valley Hammers

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Inter Gainesville

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Jackson Boom

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Kings Hammer Columbus

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New Jersey Copa

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Northern Indiana

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Patuxent

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Reading United

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Rockford Raptors

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SC United Bantams

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Seacoast United Phantoms

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Staten Island Athletic

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Toledo Villa

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Virginia Marauders

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Wake

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West Texas

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Westchester Flames