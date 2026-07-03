Yesterday USL League Two Football Matches
Matches not found
USL League Two Team List
New England FC
Inter Miami II
Lehigh Valley United
Vermont Green
San Francisco City
Bangers
Charlotte Eagles
Charlotte Independence 2
Dothan United
Hickory
Ironbound
Louisville City II
Oakland County
West Virginia Alliance
Western Mass Pioneers
Sueno
Virginia Beach City
AHFC Royals
Annapolis Blues
Appalachian
Buffalo
Christos
Connecticut Rush
Hill City
Laredo Heat
Lionsbridge
Louisiana Krewe
Midlakes United
Peoria
Project 51O
SF Glens
St. Louis Ambush
West Seattle Junction
AFC Ann Arbor
Ballard
Denton Diablos
FC Motown II
Flint City Bucks
GFI
Long Island Rough Riders
Lubbock Matadors
McKinney Chupacabras
Minneapolis City
North Carolina Fusion
North Carolina II
Ocean City Nor'easters
Pittsburgh Riverhounds 2
Real Central New Jersey
San Antonio FC 2
Seahorses
Utah United
Ventura County Fusion
Columbus United
Davis Legacy
Almaden
Evergreen
Miami
Mississippi Brilla
Nona
Sporting Jax 2
Charlottesville Blues
Chicago Dutch Lions
Delaware FC
FC Miami City
Lone Star II
Manhattan
Marin
Oly Town
Red River
RKC
Santafé Wanderers
Shark Coast
Stars FC
Steel City
Tacoma Stars
The Villages
West Chester United
Albion Colorado
Black Rock
Blackwatch Rush
Boston Bolts
Capo
Cleveland Force
Colorado Storm
Edgewater Castle
Kalamazoo FC
Lansing City
Lonestar
Midwest United
Morris Elite
Port City
Real Colorado Foxes
Rochester
Sunflower State
Texoma
Tobacco Road
Tucson
Union Macomb
Unión Villa Krause
Apotheos
Academica
Brevard
Brooke House
East Atlanta
Hattiesburg
Houston FC
Lakeland United
Swarm FC
Akron City
Asheville City
Bigfoot
Birmingham Legion II
Boston City
Cedar Stars Rush
Eagle FC
Eagle FC W
Little Rock Rangers
Lorain County Leviathan
Loudoun 2
Memphis 901
Montgomery United
PA Classics
Redlands
River Light
Snohomish United
Sportivo San Juan
Springfield
St. Croix
Weston
AC Connecticut
AMSG
Bethesda SC
Brazos Valley
City SC
Colorado ISA
Dayton Dutch Lions
Des Moines Menace
Erie Sports Center
Fort Worth Vaqueros
Hill Country Lobos
Houston Sur
Hudson Valley Hammers
Inter Gainesville
Jackson Boom
Kings Hammer Columbus
New Jersey Copa
Northern Indiana
Patuxent
Reading United
Rockford Raptors
SC United Bantams
Seacoast United Phantoms
Staten Island Athletic
Toledo Villa
Virginia Marauders
Wake
West Texas
Westchester Flames