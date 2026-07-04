Upcoming Football (Soccer) Matches of USL League Two 2026
Full Schedule
05 Jul
06 Jul
UpcomingSt. Croix vs Edgewater Castle
St. Croix vs Edgewater Castle
USL League Two
NSUpcomingProject 51O vs Davis Legacy
Project 51O vs Davis Legacy
USL League Two
NSUpcomingWest Chester United vs Eagle FC
West Chester United vs Eagle FC
USL League Two
NSUpcomingBallard vs Tacoma Stars
Ballard vs Tacoma Stars
USL League Two
NSUpcomingWest Seattle Junction vs Oly Town
West Seattle Junction vs Oly Town
USL League Two
NSUpcomingVirginia Marauders vs Bethesda SC
Virginia Marauders vs Bethesda SC
USL League Two
NSUpcomingSan Francisco City vs Academica
San Francisco City vs Academica
USL League Two
NSUpcomingNorth Carolina II vs Asheville City
North Carolina II vs Asheville City
USL League Two
NSUpcomingBigfoot vs Bangers
Bigfoot vs Bangers
USL League Two
NSUpcomingLittle Rock Rangers vs Louisiana Krewe
Little Rock Rangers vs Louisiana Krewe
USL League Two
NSUpcomingFC Miami City vs Miami
FC Miami City vs Miami
USL League Two
NSUpcomingPA Classics vs Reading United
PA Classics vs Reading United
USL League Two
NSUpcomingChristos vs Loudoun 2
Christos vs Loudoun 2
USL League Two
NSUpcomingEast Atlanta vs Birmingham Legion II
East Atlanta vs Birmingham Legion II
USL League Two
NSUpcomingIronbound vs Staten Island Athletic
Ironbound vs Staten Island Athletic
USL League Two
NSUpcomingEvergreen vs Patuxent
Evergreen vs Patuxent
USL League Two
NSUpcomingMarin vs SF Glens
Marin vs SF Glens
USL League Two
NSUpcomingCity SC vs Redlands
City SC vs Redlands
USL League Two
NS
07 Jul
08 Jul
UpcomingWest Virginia Alliance vs Louisville City II
West Virginia Alliance vs Louisville City II
USL League Two
NSUpcomingSF Glens vs Almaden
SF Glens vs Almaden
USL League Two
NSUpcomingAC Connecticut vs Western Mass Pioneers
AC Connecticut vs Western Mass Pioneers
USL League Two
NSUpcomingKalamazoo FC vs Lansing City
Kalamazoo FC vs Lansing City
USL League Two
NSUpcomingBoston City vs New England FC
Boston City vs New England FC
USL League Two
NSUpcomingUnion Macomb vs AFC Ann Arbor
Union Macomb vs AFC Ann Arbor
USL League Two
NSUpcomingAkron City vs Pittsburgh Riverhounds 2
Akron City vs Pittsburgh Riverhounds 2
USL League Two
Pittsburgh Riverhounds 2
0
NSUpcomingVermont Green vs Connecticut Rush
Vermont Green vs Connecticut Rush
USL League Two
Virtue Field
NSUpcomingHudson Valley Hammers vs FC Motown II
Hudson Valley Hammers vs FC Motown II
USL League Two
NSUpcomingSpringfield vs Des Moines Menace
Springfield vs Des Moines Menace
USL League Two
NSUpcomingSunflower State vs Peoria
Sunflower State vs Peoria
USL League Two
NSUpcomingTexoma vs Denton Diablos
Texoma vs Denton Diablos
USL League Two
Sherman Bearcat Stadium
NSUpcomingReal Colorado Foxes vs Albion Colorado
Real Colorado Foxes vs Albion Colorado
USL League Two
NSUpcomingColorado Storm vs Unión Villa Krause
Colorado Storm vs Unión Villa Krause
USL League Two
NSUpcomingTacoma Stars vs Midlakes United
Tacoma Stars vs Midlakes United
USL League Two
NS
09 Jul