Upcoming Football (Soccer) Matches of Primera B Metropolitana 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

05 Jul

UpcomingArgentino Quilmes vs Talleres Remedios

Argentino Quilmes vs Talleres Remedios

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

ARG

ARG

0

TAL

TAL

0

NS

UpcomingComunicaciones vs Arsenal Sarandi

Comunicaciones vs Arsenal Sarandi

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

COM

COM

0

ARS

ARS

0

NS

UpcomingDefensores Unidos vs Argentino de Merlo

Defensores Unidos vs Argentino de Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

UNI

UNI

0

MER

MER

0

NS

UpcomingDeportivo Merlo vs Villa Dalmine

Deportivo Merlo vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

MER

MER

0

DAL

DAL

0

NS

UpcomingDeportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

DEP

DEP

0

BRO

BRO

0

NS

UpcomingDeportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Hugo Moyano, Buenos Aires

Deportivo Camioneros

Deportivo Camioneros

0

UAI

UAI

0

NS

UpcomingDock Sud vs Excursionistas

Dock Sud vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

DOC

DOC

0

EXC

EXC

0

NS

UpcomingFlandria vs Deportivo Laferrere

Flandria vs Deportivo Laferrere

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

FLA

FLA

0

LAF

LAF

0

NS

UpcomingItuzaingó vs Villa San Carlos

Ituzaingó vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

ITU

ITU

0

VIL

VIL

0

NS

UpcomingSan Martín Burzaco vs Liniers

San Martín Burzaco vs Liniers

Primera B Metropolitana

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

BUR

BUR

0

LIN

LIN

0

NS

UpcomingSportivo Italiano vs Real Pilar

Sportivo Italiano vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

SPO

SPO

0

Real Pilar

Real Pilar

0

NS

12 Jul

UpcomingArgentino de Merlo vs Argentino Quilmes

Argentino de Merlo vs Argentino Quilmes

Primera B Metropolitana

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

MER

MER

0

ARG

ARG

0

NS

UpcomingArsenal Sarandi vs Defensores Unidos

Arsenal Sarandi vs Defensores Unidos

Primera B Metropolitana

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

ARS

ARS

0

UNI

UNI

0

NS

UpcomingBrown DE Adrogue vs Ituzaingó

Brown DE Adrogue vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

BRO

BRO

0

ITU

ITU

0

NS

UpcomingExcursionistas vs Comunicaciones

Excursionistas vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

EXC

EXC

0

COM

COM

0

NS

UpcomingDeportivo Laferrere vs Deportivo Armenio

Deportivo Laferrere vs Deportivo Armenio

Primera B Metropolitana

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

LAF

LAF

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingLiniers vs Sportivo Italiano

Liniers vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

LIN

LIN

0

SPO

SPO

0

NS

UpcomingReal Pilar vs Deportivo Camioneros

Real Pilar vs Deportivo Camioneros

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Real Pilar

Real Pilar

0

Deportivo Camioneros

Deportivo Camioneros

0

NS

UpcomingTalleres Remedios vs Flandria

Talleres Remedios vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

TAL

TAL

0

FLA

FLA

0

NS

UpcomingUAI Urquiza vs Deportivo Merlo

UAI Urquiza vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

UAI

UAI

0

MER

MER

0

NS

UpcomingVilla Dalmine vs Dock Sud

Villa Dalmine vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

DAL

DAL

0

DOC

DOC

0

NS

UpcomingVilla San Carlos vs San Martín Burzaco

Villa San Carlos vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

VIL

VIL

0

BUR

BUR

0

NS

15 Jul

UpcomingArgentino Quilmes vs Arsenal Sarandi

Argentino Quilmes vs Arsenal Sarandi

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

ARG

ARG

0

ARS

ARS

0

NS

UpcomingBrown DE Adrogue vs Deportivo Laferrere

Brown DE Adrogue vs Deportivo Laferrere

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

BRO

BRO

0

LAF

LAF

0

NS

UpcomingComunicaciones vs Villa Dalmine

Comunicaciones vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

COM

COM

0

DAL

DAL

0

NS

UpcomingDefensores Unidos vs Excursionistas

Defensores Unidos vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

UNI

UNI

0

EXC

EXC

0

NS

UpcomingDeportivo Merlo vs Real Pilar

Deportivo Merlo vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

MER

MER

0

Real Pilar

Real Pilar

0

NS

UpcomingDeportivo Armenio vs Talleres Remedios

Deportivo Armenio vs Talleres Remedios

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

DEP

DEP

0

TAL

TAL

0

NS

UpcomingDeportivo Camioneros vs Liniers

Deportivo Camioneros vs Liniers

Primera B Metropolitana

Hugo Moyano, Buenos Aires

Deportivo Camioneros

Deportivo Camioneros

0

LIN

LIN

0

NS

UpcomingDock Sud vs UAI Urquiza

Dock Sud vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

DOC

DOC

0

UAI

UAI

0

NS

UpcomingFlandria vs Argentino de Merlo

Flandria vs Argentino de Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

FLA

FLA

0

MER

MER

0

NS

UpcomingItuzaingó vs San Martín Burzaco

Ituzaingó vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

ITU

ITU

0

BUR

BUR

0

NS

UpcomingSportivo Italiano vs Villa San Carlos

Sportivo Italiano vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

SPO

SPO

0

VIL

VIL

0

NS

19 Jul

UpcomingArgentino de Merlo vs Deportivo Armenio

Argentino de Merlo vs Deportivo Armenio

Primera B Metropolitana

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

MER

MER

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingArsenal Sarandi vs Flandria

Arsenal Sarandi vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

ARS

ARS

0

FLA

FLA

0

NS

UpcomingExcursionistas vs Argentino Quilmes

Excursionistas vs Argentino Quilmes

Primera B Metropolitana

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

EXC

EXC

0

ARG

ARG

0

NS

UpcomingDeportivo Laferrere vs Ituzaingó

Deportivo Laferrere vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

LAF

LAF

0

ITU

ITU

0

NS

UpcomingLiniers vs Deportivo Merlo

Liniers vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

LIN

LIN

0

MER

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0

NS

UpcomingReal Pilar vs Dock Sud

Real Pilar vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Real Pilar

Real Pilar

0

DOC

DOC

0

NS

UpcomingSan Martín Burzaco vs Sportivo Italiano

San Martín Burzaco vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

BUR

BUR

0

SPO

SPO

0

NS

UpcomingTalleres Remedios vs Brown DE Adrogue

Talleres Remedios vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

TAL

TAL

0

BRO

BRO

0

NS

UpcomingUAI Urquiza vs Comunicaciones

UAI Urquiza vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

UAI

UAI

0

COM

COM

0

NS

UpcomingVilla Dalmine vs Defensores Unidos

Villa Dalmine vs Defensores Unidos

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

DAL

DAL

0

UNI

UNI

0

NS

UpcomingVilla San Carlos vs Deportivo Camioneros

Villa San Carlos vs Deportivo Camioneros

Primera B Metropolitana

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires