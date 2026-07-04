05 Jul
Argentino Quilmes vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
ARG
0
TAL
0
NS
Comunicaciones vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
COM
0
ARS
0
NS
Defensores Unidos vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
UNI
0
MER
0
NS
Deportivo Merlo vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
MER
0
DAL
0
NS
Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
DEP
0
BRO
0
NS
Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Deportivo Camioneros
0
UAI
0
NS
Dock Sud vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
DOC
0
EXC
0
NS
Flandria vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
FLA
0
LAF
0
NS
Ituzaingó vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
ITU
0
VIL
0
NS
San Martín Burzaco vs Liniers
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
BUR
0
LIN
0
NS
Sportivo Italiano vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
SPO
0
Real Pilar
0
NS