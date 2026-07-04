Upcoming Football (Soccer) Matches of Primera Nacional 2026

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Full Schedule

05 Jul

UpcomingAgropecuario vs Temperley

Agropecuario vs Temperley

Primera Nacional

Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires

Agropecuario

Agropecuario

0

TEM

TEM

0

NS

UpcomingAll Boys vs Almirante Brown

All Boys vs Almirante Brown

Primera Nacional

Islas Malvinas Stadium, Floresta

BOY

BOY

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingAtletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Primera Nacional

Estadio Nuevo Monumental, Rafaela

RAF

RAF

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingCA Estudiantes vs Atletico Mitre

CA Estudiantes vs Atletico Mitre

Primera Nacional

Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires

EST

EST

0

Atletico Mitre

Atletico Mitre

0

NS

UpcomingClub Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Club Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Primera Nacional

Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero

Club Atlético Güemes

Club Atlético Güemes

0

MAR

MAR

0

NS

UpcomingDeportivo Moron vs Deportivo Madryn

Deportivo Moron vs Deportivo Madryn

Primera Nacional

Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron

DEP

DEP

0

Deportivo Madryn

Deportivo Madryn

0

NS

UpcomingGimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Primera Nacional

Estadio 23 de Agosto, Jujuy

GIM

GIM

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingGimnasia Y Tiro vs Patronato

Gimnasia Y Tiro vs Patronato

Primera Nacional

Estadio El Gigante del Norte, Salta

GIM

GIM

0

PAT

PAT

0

NS

UpcomingGodoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Primera Nacional

Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza

GOD

GOD

0

DEF

DEF

0

NS

UpcomingLos Andes vs Ciudad de Bolívar

Los Andes vs Ciudad de Bolívar

Primera Nacional

Estadio Eduardo Gallardo

AND

AND

0

Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar

0

NS

UpcomingMidland vs Quilmes

Midland vs Quilmes

Primera Nacional

Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires

MID

MID

0

QUI

QUI

0

NS

UpcomingRacing Cordoba vs Acassuso

Racing Cordoba vs Acassuso

Primera Nacional

Estadio Miguel Sancho, Cordoba

RAC

RAC

0

ACA

ACA

0

NS

UpcomingSan Martin Tucuman vs Almagro

San Martin Tucuman vs Almagro

Primera Nacional

Estadio La Ciudadela, Tucuman

MAR

MAR

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingSan Miguel vs Ferro Carril Oeste

San Miguel vs Ferro Carril Oeste

Primera Nacional

Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires

MIG

MIG

0

FER

FER

0

NS

UpcomingSan Telmo vs Chaco For Ever

San Telmo vs Chaco For Ever

Primera Nacional

Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud

TEL

TEL

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTristan Suarez vs Nueva Chicago

Tristan Suarez vs Nueva Chicago

Primera Nacional

Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez

TRI

TRI

0

NUE

NUE

0

NS

12 Jul

UpcomingAcassuso vs San Telmo

Acassuso vs San Telmo

Primera Nacional

La Quema Stadium, Boulogne Sur Mer

ACA

ACA

0

TEL

TEL

0

NS

UpcomingAlmagro vs Gimnasia Y Tiro

Almagro vs Gimnasia Y Tiro

Primera Nacional

Estadio Tres de Febrero, Jose Ingenieros

ALM

ALM

0

GIM

GIM

0

NS

UpcomingAlmirante Brown vs CA Estudiantes

Almirante Brown vs CA Estudiantes

Primera Nacional

Estadio Fragata Presidente Sarmiento, Isidro Casanova

ALM

ALM

0

EST

EST

0

NS

UpcomingAtletico Mitre vs Racing Cordoba

Atletico Mitre vs Racing Cordoba

Primera Nacional

Estadio Aurinegro, Santiago del Estero

Atletico Mitre

Atletico Mitre

0

RAC

RAC

0

NS

UpcomingCentral Norte vs Deportivo Moron

Central Norte vs Deportivo Moron

Primera Nacional

Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta

CEN

CEN

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingChacarita Juniors vs Club Atlético Güemes

Chacarita Juniors vs Club Atlético Güemes

Primera Nacional

Estadio de Chacarita Juniors, Buenos Aires

CHA

CHA

0

Club Atlético Güemes

Club Atlético Güemes

0

NS

UpcomingChaco For Ever vs San Miguel

Chaco For Ever vs San Miguel

Primera Nacional

Estadio Juan Alberto Garcia, Resistencia

CHA

CHA

0

MIG

MIG

0

NS

UpcomingCiudad de Bolívar vs All Boys

Ciudad de Bolívar vs All Boys

Primera Nacional

Estadio Municipal Eva Peron, Bolivar

Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar

0

BOY

BOY

0

NS

UpcomingColegiales vs Midland

Colegiales vs Midland

Primera Nacional

Estadio de Colegiales, Buenos Aires

COL

COL

0

MID

MID

0

NS

UpcomingDefensores De Belgrano vs Los Andes

Defensores De Belgrano vs Los Andes

Primera Nacional

Estadio Juan Pasquale, Belgrano

DEF

DEF

0

AND

AND

0

NS

UpcomingDeportivo Madryn vs Godoy Cruz

Deportivo Madryn vs Godoy Cruz

Primera Nacional

Estadio Abel Sastre, Puerto Madryn

Deportivo Madryn

Deportivo Madryn

0

GOD

GOD

0

NS

UpcomingDeportivo Maipu vs San Martin Tucuman

Deportivo Maipu vs San Martin Tucuman

Primera Nacional

Stadion Omar Higinio Sperdutti, Maipu

DEP

DEP

0

MAR

MAR

0

NS

UpcomingFerro Carril Oeste vs Colon Santa Fe

Ferro Carril Oeste vs Colon Santa Fe

Primera Nacional

Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, Buenos Aires

FER

FER

0

COL

COL

0

NS

UpcomingNueva Chicago vs Agropecuario

Nueva Chicago vs Agropecuario

Primera Nacional

Estadio Nueva Chicago, Buenos Aires

NUE

NUE

0

Agropecuario

Agropecuario

0

NS

UpcomingQuilmes vs Gimnasia Jujuy

Quilmes vs Gimnasia Jujuy

Primera Nacional

Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes

QUI

QUI

0

GIM

GIM

0

NS

UpcomingTemperley vs Atletico DE Rafaela

Temperley vs Atletico DE Rafaela

Primera Nacional

Estadio Alfredo Beranger, Turdera

TEM

TEM

0

RAF

RAF

0

NS

19 Jul

UpcomingAgropecuario vs San Martin S.J.

Agropecuario vs San Martin S.J.

Primera Nacional

Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires

Agropecuario

Agropecuario

0

MAR

MAR

0

NS

UpcomingAll Boys vs Defensores De Belgrano

All Boys vs Defensores De Belgrano

Primera Nacional

Islas Malvinas Stadium, Floresta

BOY

BOY

0

DEF

DEF

0

NS

UpcomingAtletico DE Rafaela vs Nueva Chicago

Atletico DE Rafaela vs Nueva Chicago

Primera Nacional

Estadio Nuevo Monumental, Rafaela

RAF

RAF

0

NUE

NUE

0

NS

UpcomingCA Estudiantes vs Ciudad de Bolívar

CA Estudiantes vs Ciudad de Bolívar

Primera Nacional

Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires

EST

EST

0

Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar

0

NS

UpcomingAtletico Mitre vs Almirante Brown

Atletico Mitre vs Almirante Brown

Primera Nacional

Estadio Aurinegro, Santiago del Estero

Atletico Mitre

Atletico Mitre

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingDeportivo Moron vs Ferro Carril Oeste

Deportivo Moron vs Ferro Carril Oeste

Primera Nacional

Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron

DEP

DEP

0

FER

FER

0

NS

UpcomingGimnasia Jujuy vs Club Atlético Güemes

Gimnasia Jujuy vs Club Atlético Güemes

Primera Nacional

Estadio 23 de Agosto, Jujuy

GIM

GIM

0

Club Atlético Güemes

Club Atlético Güemes

0

NS

UpcomingGimnasia Y Tiro vs Deportivo Maipu

Gimnasia Y Tiro vs Deportivo Maipu

Primera Nacional

Estadio El Gigante del Norte, Salta

GIM

GIM

0

DEP

DEP

0

NS