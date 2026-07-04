05 Jul
Agropecuario vs Temperley
Primera Nacional
Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires
Agropecuario
0
TEM
0
NS
All Boys vs Almirante Brown
Primera Nacional
Islas Malvinas Stadium, Floresta
BOY
0
ALM
0
NS
Atlanta vs Colegiales
Primera Nacional
Buenos Aires
ATL
0
COL
0
NS
Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu
Primera Nacional
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela
RAF
0
DEP
0
NS
CA Estudiantes vs Atletico Mitre
Primera Nacional
Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires
EST
0
Atletico Mitre
0
NS
Club Atlético Güemes vs San Martin S.J.
Primera Nacional
Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero
Club Atlético Güemes
0
MAR
0
NS
Colon Santa Fe vs Central Norte
Primera Nacional
Santa Fe
COL
0
CEN
0
NS
Deportivo Moron vs Deportivo Madryn
Primera Nacional
Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron
DEP
0
Deportivo Madryn
0
NS
Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors
Primera Nacional
Estadio 23 de Agosto, Jujuy
GIM
0
CHA
0
NS
Gimnasia Y Tiro vs Patronato
Primera Nacional
Estadio El Gigante del Norte, Salta
GIM
0
PAT
0
NS
Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano
Primera Nacional
Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza
GOD
0
DEF
0
NS
Los Andes vs Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
Estadio Eduardo Gallardo
AND
0
Ciudad de Bolívar
0
NS
Midland vs Quilmes
Primera Nacional
Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires
MID
0
QUI
0
NS
Racing Cordoba vs Acassuso
Primera Nacional
Estadio Miguel Sancho, Cordoba
RAC
0
ACA
0
NS
San Martin Tucuman vs Almagro
Primera Nacional
Estadio La Ciudadela, Tucuman
MAR
0
ALM
0
NS
San Miguel vs Ferro Carril Oeste
Primera Nacional
Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
MIG
0
FER
0
NS
San Telmo vs Chaco For Ever
Primera Nacional
Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud
TEL
0
CHA
0
NS
Tristan Suarez vs Nueva Chicago
Primera Nacional
Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez
TRI
0
NUE
0
NS