Live Football (Soccer) Score of Primera Nacional 2026

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Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingAgropecuario vs Temperley

Agropecuario vs Temperley

Primera Nacional

Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires

Agropecuario

Agropecuario

0

TEM

TEM

0

NS

UpcomingAll Boys vs Almirante Brown

All Boys vs Almirante Brown

Primera Nacional

Islas Malvinas Stadium, Floresta

BOY

BOY

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingAtletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Atletico DE Rafaela vs Deportivo Maipu

Primera Nacional

Estadio Nuevo Monumental, Rafaela

RAF

RAF

0

DEP

DEP

0

NS

UpcomingCA Estudiantes vs Atletico Mitre

CA Estudiantes vs Atletico Mitre

Primera Nacional

Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires

EST

EST

0

Atletico Mitre

Atletico Mitre

0

NS

UpcomingClub Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Club Atlético Güemes vs San Martin S.J.

Primera Nacional

Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero

Club Atlético Güemes

Club Atlético Güemes

0

MAR

MAR

0

NS

UpcomingDeportivo Moron vs Deportivo Madryn

Deportivo Moron vs Deportivo Madryn

Primera Nacional

Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron

DEP

DEP

0

Deportivo Madryn

Deportivo Madryn

0

NS

UpcomingGimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Gimnasia Jujuy vs Chacarita Juniors

Primera Nacional

Estadio 23 de Agosto, Jujuy

GIM

GIM

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingGimnasia Y Tiro vs Patronato

Gimnasia Y Tiro vs Patronato

Primera Nacional

Estadio El Gigante del Norte, Salta

GIM

GIM

0

PAT

PAT

0

NS

UpcomingGodoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Godoy Cruz vs Defensores De Belgrano

Primera Nacional

Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza

GOD

GOD

0

DEF

DEF

0

NS

UpcomingLos Andes vs Ciudad de Bolívar

Los Andes vs Ciudad de Bolívar

Primera Nacional

Estadio Eduardo Gallardo

AND

AND

0

Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar

0

NS

UpcomingMidland vs Quilmes

Midland vs Quilmes

Primera Nacional

Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires

MID

MID

0

QUI

QUI

0

NS

UpcomingRacing Cordoba vs Acassuso

Racing Cordoba vs Acassuso

Primera Nacional

Estadio Miguel Sancho, Cordoba

RAC

RAC

0

ACA

ACA

0

NS

UpcomingSan Martin Tucuman vs Almagro

San Martin Tucuman vs Almagro

Primera Nacional

Estadio La Ciudadela, Tucuman

MAR

MAR

0

ALM

ALM

0

NS

UpcomingSan Miguel vs Ferro Carril Oeste

San Miguel vs Ferro Carril Oeste

Primera Nacional

Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires

MIG

MIG

0

FER

FER

0

NS

UpcomingSan Telmo vs Chaco For Ever

San Telmo vs Chaco For Ever

Primera Nacional

Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud

TEL

TEL

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTristan Suarez vs Nueva Chicago

Tristan Suarez vs Nueva Chicago

Primera Nacional

Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez

TRI

TRI

0

NUE

NUE

0

NS

TomorrowYesterday

Primera Nacional Team List

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Atlanta

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Gimnasia Jujuy

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Ciudad de Bolívar

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Colon Santa Fe

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Deportivo Moron

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Los Andes

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Ferro Carril Oeste

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San Martin S.J.

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Deportivo Madryn

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Godoy Cruz

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San Martin Tucuman

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Tristan Suarez

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Atletico DE Rafaela

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Midland

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Chacarita Juniors

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Deportivo Maipu

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Agropecuario

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Central Norte

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Colegiales

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CA Estudiantes

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Club Atlético Güemes

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Gimnasia Y Tiro

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Racing Cordoba

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Atletico Mitre

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Temperley

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Almirante Brown

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Nueva Chicago

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Defensores De Belgrano

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Patronato

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Quilmes

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All Boys

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Almagro

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Acassuso

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San Miguel

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San Telmo

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Chaco For Ever