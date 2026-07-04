Agropecuario vs Temperley
Primera Nacional
Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires
Agropecuario
0
TEM
0
NS
Primera Nacional
Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires
Agropecuario
0
TEM
0
NS
Primera Nacional
Islas Malvinas Stadium, Floresta
BOY
0
ALM
0
NS
Primera Nacional
Buenos Aires
ATL
0
COL
0
NS
Primera Nacional
Estadio Nuevo Monumental, Rafaela
RAF
0
DEP
0
NS
Primera Nacional
Estadio Ciudad de Caseros, Buenos Aires
EST
0
Atletico Mitre
0
NS
Primera Nacional
Estadio Arturo Jiya Miranda, Santiago del Estero
Club Atlético Güemes
0
MAR
0
NS
Primera Nacional
Santa Fe
COL
0
CEN
0
NS
Primera Nacional
Estadio Nuevo Francisco Urbano, Moron
DEP
0
Deportivo Madryn
0
NS
Primera Nacional
Estadio 23 de Agosto, Jujuy
GIM
0
CHA
0
NS
Primera Nacional
Estadio El Gigante del Norte, Salta
GIM
0
PAT
0
NS
Primera Nacional
Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza
GOD
0
DEF
0
NS
Primera Nacional
Estadio Eduardo Gallardo
AND
0
Ciudad de Bolívar
0
NS
Primera Nacional
Raul Roberto Sabureau Stadium, Buenos Aires
MID
0
QUI
0
NS
Primera Nacional
Estadio Miguel Sancho, Cordoba
RAC
0
ACA
0
NS
Primera Nacional
Estadio La Ciudadela, Tucuman
MAR
0
ALM
0
NS
Primera Nacional
Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
MIG
0
FER
0
NS
Primera Nacional
Estadio Osvaldo Baletto, Dock Sud
TEL
0
CHA
0
NS
Primera Nacional
Estadio 20 de Octubre, Tristan Suarez
TRI
0
NUE
0
NS
Atlanta
Gimnasia Jujuy
Ciudad de Bolívar
Colon Santa Fe
Deportivo Moron
Los Andes
Ferro Carril Oeste
San Martin S.J.
Deportivo Madryn
Godoy Cruz
San Martin Tucuman
Tristan Suarez
Atletico DE Rafaela
Midland
Chacarita Juniors
Deportivo Maipu
Agropecuario
Central Norte
Colegiales
CA Estudiantes
Club Atlético Güemes
Gimnasia Y Tiro
Racing Cordoba
Atletico Mitre
Temperley
Almirante Brown
Nueva Chicago
Defensores De Belgrano
Patronato
Quilmes
All Boys
Almagro
Acassuso
San Miguel
San Telmo
Chaco For Ever