25 Jul
Guatemala U20 vs Costa Rica U20
CONCACAF U20
Guatemala U20
0
Costa Rica U20
0
NS
Mexico U20 vs Antigua and Barbuda U20
CONCACAF U20
MEX
0
Antigua and Barbuda U20
0
NS
CONCACAF U20
Guatemala U20
0
Costa Rica U20
0
NS
CONCACAF U20
MEX
0
Antigua and Barbuda U20
0
NS
CONCACAF U20
CUB
0
SAL
0
NS
CONCACAF U20
United States U20
0
Haiti U20
0
NS
CONCACAF U20
Panama U20
0
Canada U20
0
NS
CONCACAF U20
Honduras U20
0
Jamaica U20
0
NS
CONCACAF U20
Antigua and Barbuda U20
0
Guatemala U20
0
NS
CONCACAF U20
Costa Rica U20
0
MEX
0
NS
CONCACAF U20
Haiti U20
0
CUB
0
NS
CONCACAF U20
SAL
0
United States U20
0
NS
CONCACAF U20
Jamaica U20
0
Panama U20
0
NS
CONCACAF U20
Canada U20
0
Honduras U20
0
NS
CONCACAF U20
Costa Rica U20
0
Antigua and Barbuda U20
0
NS
CONCACAF U20
MEX
0
Guatemala U20
0
NS
CONCACAF U20
SAL
0
Haiti U20
0
NS
CONCACAF U20
United States U20
0
CUB
0
NS
CONCACAF U20
Canada U20
0
Jamaica U20
0
NS
CONCACAF U20
Honduras U20
0
Panama U20
0
NS
Suriname U20
Costa Rica U20
Bermuda U20
Aruba U20
Belize U20
El Salvador U20
Trinidad and Tobago U20
Haiti U20
Nicaragua U20
Antigua and Barbuda U20
Canada U20
Dominican Republic U20
Barbados U20
Curaçao U20
Grenada U20