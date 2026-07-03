Upcoming Football (Soccer) Matches of UEFA Champions League Women 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

UEFA Champions League Women Team List

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Barcelona W

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Manchester United W

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Arsenal W

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Real Madrid W

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Lyon W

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Bayern Munich W

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Chelsea W

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Vålerenga W

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VfL Wolfsburg W

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OH Leuven W

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Twente W

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Paris FC W

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Atletico Madrid W

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Juventus W

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Roma W

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Brann W

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Austria Wien W

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St. Pölten W

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Vorskla Poltava W

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Athlone WFC W

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Ferencváros W

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Fomget Gençlik W

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Fortuna Hjørring W

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GKS Katowice W

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BIIK Kazygurt W

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Breidablik W

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Cliftonville W

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Dinamo-BGU W

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Farul Constanţa W

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Gintra-Universitetas W

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Hammarby W

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Hibernian W

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Inter Milano W

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Lanchkhuti

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PSV/Eindhoven W

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Rosengård W

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SFK 2000 W

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Slavia Praha W

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Sparta Praha W

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Sporting Braga W

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Sporting CP W

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Vllaznia W

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Young Boys W

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ŽNK Mura W

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Paris Saint Germain W

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SL Benfica W

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Häcken W

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Apollon Limassol W

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Cardiff City W

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Crvena zvezda W

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Eintracht Frankfurt W

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Glasgow City W

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HJK W

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Ljuboten W

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Maccabi Kiryat Gat W

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Metalist 1925 W

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Minsk W

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Mitrovica W

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Nordsjælland W

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Racing W

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Spartak Myjava W

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Valur W

UEFA Champions League Women Stadiums

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ŠC NK Slatina

Radenci, Slovenia

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Stadiumi Loro Boriçi

Shkodër, Albania

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Hévízi úti Stadion

Budapest, Hungary

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Estadio Alfredo Di Stéfano

Madrid, Spain

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Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, Spain

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Mestni Štadion Fazanerija

Murska Sobota, Slovenia

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Stadion Ďolíček

Praha, Czech-Republic

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Bolt Arena

Helsinki, Finland

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Stade Jean Bouin

Paris, France

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Leigh Sports Village Stadium

Leigh, Greater Manchester, England

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Stadio Tre Fontane

Roma, Italy

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Stadio Stelios Kyriakides

Paphos, Cyprus

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Nord Energi Arena

Hjørring, Denmark

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Intility Arena

Oslo, Norway

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CGD Stadium Aurélio Pereira

Alcochete, Portugal

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Athlone Town Stadium

Athlone, Ireland

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Bravida Arena

Göteborg, Sweden

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NV ARENA

St. Pölten, Austria

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KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti

Milano, Italy

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Sportpark Schreurserve

Enschede, Macedonia

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Generali Arena

Wien, Austria

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Grimsta IP

Stockholm, Sweden

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King Power at Den Dreef Stadion

Heverlee, Belgium