USL Championship
Indy Eleven vs Charleston Battery
USL Championship
Michael A. Carroll Stadium
IND
0
CHA
0
NS
Tampa Bay Rowdies vs Lexington
USL Championship
Al Lang Stadium
Tampa Bay Rowdies
0
Lexington
0
NS
Pittsburgh Riverhounds vs Brooklyn
USL Championship
Highmark Stadium
PIT
0
Brooklyn
0
NS
Rhode Island vs Orange County SC
USL Championship
Centreville Bank Stadium
Rhode Island
0
Orange County SC
0
NS
Louisville City vs Hartford Athletic
USL Championship
Lynn Family Stadium
Louisville City
0
Hartford Athletic
0
NS
FC Tulsa vs Sacramento Republic
USL Championship
ONEOK Field
FC Tulsa
0
Sacramento Republic
0
NS
Colorado Springs vs Phoenix Rising
USL Championship
Weidner Field
Colorado Springs
0
ARI
0
NS
San Antonio vs Monterey Bay
USL Championship
Toyota Field
San Antonio
0
Monterey Bay
0
NS
New Mexico United vs Oakland Roots
USL Championship
Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park
New Mexico United
0
Oakland Roots
0
NS
Las Vegas Lights vs El Paso Locomotive
USL Championship
Cashman Field
Las Vegas Lights
0
El Paso Locomotive
0
NS
Miami FC vs Birmingham Legion
USL Championship
Riccardo Silva Stadium
Miami FC
0
Birmingham Legion
0
NS