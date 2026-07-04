Upcoming Football (Soccer) Fixtures of USA 2026

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USL Championship

UpcomingIndy Eleven vs Charleston Battery

Indy Eleven vs Charleston Battery

USL Championship

Michael A. Carroll Stadium

IND

IND

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTampa Bay Rowdies vs Lexington

Tampa Bay Rowdies vs Lexington

USL Championship

Al Lang Stadium

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

0

Lexington

Lexington

0

NS

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

Pittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

Brooklyn

Brooklyn

0

NS

UpcomingRhode Island vs Orange County SC

Rhode Island vs Orange County SC

USL Championship

Centreville Bank Stadium

Rhode Island

Rhode Island

0

Orange County SC

Orange County SC

0

NS

UpcomingLouisville City vs Hartford Athletic

Louisville City vs Hartford Athletic

USL Championship

Lynn Family Stadium

Louisville City

Louisville City

0

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

NS

UpcomingFC Tulsa vs Sacramento Republic

FC Tulsa vs Sacramento Republic

USL Championship

ONEOK Field

FC Tulsa

FC Tulsa

0

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

NS

UpcomingColorado Springs vs Phoenix Rising

Colorado Springs vs Phoenix Rising

USL Championship

Weidner Field

Colorado Springs

Colorado Springs

0

ARI

ARI

0

NS

UpcomingSan Antonio vs Monterey Bay

San Antonio vs Monterey Bay

USL Championship

Toyota Field

San Antonio

San Antonio

0

Monterey Bay

Monterey Bay

0

NS

UpcomingNew Mexico United vs Oakland Roots

New Mexico United vs Oakland Roots

USL Championship

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

New Mexico United

New Mexico United

0

Oakland Roots

Oakland Roots

0

NS

UpcomingLas Vegas Lights vs El Paso Locomotive

Las Vegas Lights vs El Paso Locomotive

USL Championship

Cashman Field

Las Vegas Lights

Las Vegas Lights

0

El Paso Locomotive

El Paso Locomotive

0

NS

UpcomingMiami FC vs Birmingham Legion

Miami FC vs Birmingham Legion

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Miami FC

Miami FC

0

Birmingham Legion

Birmingham Legion

0

NS

NWSL Women

UpcomingNorth Carolina Courage W vs Seattle Reign FC W

North Carolina Courage W vs Seattle Reign FC W

NWSL Women

WakeMed Soccer Park

North Carolina Courage W

North Carolina Courage W

0

Seattle Reign FC W

Seattle Reign FC W

0

NS

UpcomingSan Diego Wave W vs NJ/NY Gotham FC W

San Diego Wave W vs NJ/NY Gotham FC W

NWSL Women

Snapdragon Stadium

San Diego Wave W

San Diego Wave W

0

NJ/NY Gotham FC W

NJ/NY Gotham FC W

0

NS

UpcomingBoston Legacy W vs Bay FC W

Boston Legacy W vs Bay FC W

NWSL Women

Centreville Bank Stadium

Boston Legacy W

Boston Legacy W

0

Bay FC W

Bay FC W

0

NS

UpcomingChicago Red Stars W vs Utah Royals W

Chicago Red Stars W vs Utah Royals W

NWSL Women

SeatGeek Stadium

Chicago Red Stars W

Chicago Red Stars W

0

Utah Royals W

Utah Royals W

0

NS

UpcomingPortland Thorns W vs Racing Louisville W

Portland Thorns W vs Racing Louisville W

NWSL Women

Providence Park

Portland Thorns W

Portland Thorns W

0

Racing Louisville W

Racing Louisville W

0

NS

MLS Next Pro

UpcomingAtlanta United II vs Toronto II

Atlanta United II vs Toronto II

MLS Next Pro

Fifth Third Stadium

Atlanta United II

Atlanta United II

0

Toronto II

Toronto II

0

NS

UpcomingChattanooga vs Inter Miami II

Chattanooga vs Inter Miami II

MLS Next Pro

Finley Stadium

HAT

HAT

0

Inter Miami II

Inter Miami II

0

NS

UpcomingNorth Texas vs St. Louis City II

North Texas vs St. Louis City II

MLS Next Pro

Choctaw Stadium

North Texas

North Texas

0

St. Louis City II

St. Louis City II

0

NS

UpcomingLos Angeles FC II vs Real Monarchs

Los Angeles FC II vs Real Monarchs

MLS Next Pro

Titan Stadium

Los Angeles FC II

Los Angeles FC II

0

Real Monarchs

Real Monarchs

0

NS

UpcomingThe Town vs Sporting KC II

The Town vs Sporting KC II

MLS Next Pro

PayPal Park

The Town

The Town

0

Sporting KC II

Sporting KC II

0

NS

UpcomingFC Cincinnati II vs New York RB II

FC Cincinnati II vs New York RB II

MLS Next Pro

NKU Soccer Stadium

FC Cincinnati II

FC Cincinnati II

0

New York RB II

New York RB II

0

NS

UpcomingCrown Legacy vs Orlando City II

Crown Legacy vs Orlando City II

MLS Next Pro

Sportsplex at Matthews

Crown Legacy

Crown Legacy

0

ORL

ORL

0

NS

UpcomingHouston Dynamo FC II vs Minnesota United II

Houston Dynamo FC II vs Minnesota United II

MLS Next Pro

SaberCats Stadium

Houston Dynamo FC II

Houston Dynamo FC II

0

Minnesota United II

Minnesota United II

0

NS

UpcomingNew England II vs Philadelphia Union II

New England II vs Philadelphia Union II

MLS Next Pro

Gillette Stadium

New England II

New England II

0

Philadelphia Union II

Philadelphia Union II

0

NS

UpcomingHuntsville City vs Chicago Fire II

Huntsville City vs Chicago Fire II

MLS Next Pro

Joe W. Davis Stadium

Huntsville City

Huntsville City

0

Chicago Fire II

Chicago Fire II

0

NS

USL League One

UpcomingNY Cosmos vs Greenville Triumph

NY Cosmos vs Greenville Triumph

USL League One

Hinchliffe Stadium

NYC

NYC

0

Greenville Triumph

Greenville Triumph

0

NS

UpcomingForward Madison vs Tormenta

Forward Madison vs Tormenta

USL League One

Breese Stevens Field

Forward Madison

Forward Madison

0

Tormenta

Tormenta

0

NS

UpcomingWestchester SC vs Boise

Westchester SC vs Boise

USL League One

The Stadium at Memorial Field

Westchester SC

Westchester SC

0

Boise

Boise

0

NS

USL League Two

TomorrowYesterday