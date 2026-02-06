H2h Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

JAK
JAK
MAP
MAP
Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh

First class, Ranji Trophy

MAPMadhya Pradesh

JAKJammu And Kashmir

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy

JAKJammu And Kashmir

150

MAPMadhya Pradesh

137