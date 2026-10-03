Squads Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aijaz Musaif
batsman
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Dogra Paras
batsman
Dubey Yash
batsman
Hassan Yawer
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Iqbal Qamran
batsman
Gurjar Ramveer Singh
no information yet
Khajuria Shubham
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Kumar Sunil Ram
bowler
Jain Saransh
bowler
Lotra Sahil
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
Malik Umran
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Mantri Himanshu
wicket keeper
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Nabi Aquib
bowler
Patidar Rajat
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Samad Abdul
batsman
Sharma Shubham
batsman
Sharma Rohit
bowler
Singh Adheer Pratap
batsman
Sharma Vanshaj
no information yet
Singh Harpreet
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Solanki Sagar
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Yousuf Mujtaba
all rounder
Match has not started yet