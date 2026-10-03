Squads Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

JAK
JAK
MAP
MAP

Playing

JAK
JAK
MAP
MAP
First TeamSecond Team
Dubey Yash

batsman

Hassan Yawer

no information yet

Gurjar Ramveer Singh

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Sharma Vanshaj

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Solanki Sagar

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Yousuf Mujtaba

all rounder

Bench

JAK
JAK
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet