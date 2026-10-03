Match details Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, October 11, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Aijaz Musaif, Dogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Vanshaj, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir, Wadhawan Kanhaiya, Yousuf Mujtaba
|Bench
|no information yet
Madhya Pradesh Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet