Match details Jammu And Kashmir vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

JAK
JAK
MAP
MAP

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, October 11, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersAijaz Musaif, Dogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Vanshaj, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir, Wadhawan Kanhaiya, Yousuf Mujtaba
Benchno information yet

Madhya Pradesh Squad

PlayersAgarwal Anubhav Santosh, Dubey Yash, Gawli Harsh Prakas, Gurjar Ramveer Singh, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Mohd Arshad, Mantri Himanshu, Pandey Aryan Anand, Patidar Rajat, Sen Kuldeep, Sharma Shubham, Singh Adheer Pratap, Singh Harpreet, Solanki Sagar
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet