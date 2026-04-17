Metro T10 Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 17, 2026

11:00 AM

Titans vs Lions

Metro T10 Cup

No info

Apr 17, 2026

01:00 PM

No info

Apr 18, 2026

07:30 AM

No info

Apr 18, 2026

09:30 AM

Titans vs Dolphins

Metro T10 Cup

No info

Apr 18, 2026

11:30 AM

No info

Apr 18, 2026

01:30 PM

Lions vs Dolphins

Metro T10 Cup

No info

Apr 19, 2026

08:00 AM

Dolphins vs Lions

Metro T10 Cup

No info

Apr 19, 2026

10:00 AM

No info

Metro T10 Cup Team List

view all
image

Dolphins

image

Lions

image

Titans

image

Western Province