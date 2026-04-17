Metro T10 Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 17, 2026
11:00 AM
Titans vs Lions
Metro T10 Cup
No info
Apr 17, 2026
01:00 PM
Dolphins vs Western Province
Metro T10 Cup
No info
Apr 18, 2026
07:30 AM
Lions vs Western Province
Metro T10 Cup
No info
Apr 18, 2026
09:30 AM
Titans vs Dolphins
Metro T10 Cup
No info
Apr 18, 2026
11:30 AM
Titans vs Western Province
Metro T10 Cup
No info
Apr 18, 2026
01:30 PM
Lions vs Dolphins
Metro T10 Cup
No info
Apr 19, 2026
08:00 AM
Dolphins vs Lions
Metro T10 Cup
No info
Apr 19, 2026
10:00 AM
Titans vs Western Province
Metro T10 Cup
No info