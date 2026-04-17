Metro T10 Cup
Dolphins vs Western Province
Metro T10 Cup
DOL
101
WEP
96
Lions vs Western Province
Metro T10 Cup
LIO
65
WEP
66
Titans vs Western Province
Metro T10 Cup
TIT
139
WEP
94
Titans vs Western Province
Metro T10 Cup
TIT
120
WEP
116
|Country:
|South Africa
|Country Code:
|ZAF
|Gender:
|Men
2026 Players
CSA 4-Day Series Division 1, 2023
|Matches Played
|4
|Won
|2
|Drawn
|1
|Lost
|1
|No result
|0
Metro T10 Cup
DOL
101
WEP
96
Metro T10 Cup
LIO
65
WEP
66
Metro T10 Cup
TIT
139
WEP
94
Metro T10 Cup
TIT
120
WEP
116