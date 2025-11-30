H2h Adelaide Strikers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 05.11.2026

T20

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BRH
BRH
Adelaide Strikers vs Brisbane Heat

T20, Big Bash League, Women

BRHBrisbane Heat

149

ADSAdelaide Strikers

151

T20, Big Bash League, Women

ADSAdelaide Strikers

170

BRHBrisbane Heat

169