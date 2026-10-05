Squads Adelaide Strikers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 05.11.2026

T20

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BRH
BRH

Playing

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BRH
BRH
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

de Klerk Nadine

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Knott Charli

all rounder

Wilson Ella

all rounder

Bench

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BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet