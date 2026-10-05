Squads Adelaide Strikers vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 05.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
de Klerk Nadine
all rounder
Brown Darcie
bowler
Ginger Sienna
batsman
Ecclestone Sophie
all rounder
Glenn Sarah
bowler
McGrath Tahlia
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Hancock Nicola
bowler
Penna Madeline
all rounder
Harris Grace
all rounder
Saville Tabatha
batsman
Henry Chinelle
all rounder
Schutt Megan
bowler
Jonassen Jess
bowler
Wellington Amanda
bowler
Knott Charli
all rounder
Wilson Ella
all rounder
O Neil Annie
batsman
Wolvaardt Laura
batsman
Parsons Grace
bowler
Match has not started yet