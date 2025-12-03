H2h Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 19.11.2026

T20

BRH
BRH
SYT
SYT
Brisbane Heat vs Sydney Thunder

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

153

BRHBrisbane Heat

130

T20, Big Bash League, Women

BRHBrisbane Heat

159

SYTSydney Thunder

200