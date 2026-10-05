Squads Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 19.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
de Klerk Nadine
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Ginger Sienna
batsman
Darlington Hannah
bowler
Glenn Sarah
bowler
Gill Hasrat
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Harris Laura
batsman
Hancock Nicola
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Harris Grace
all rounder
Knight Heather
batsman
Henry Chinelle
all rounder
Learoyd Anika
batsman
Jonassen Jess
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Knott Charli
all rounder
Peschel Taneale
all rounder
O Neil Annie
batsman
Samantha Bates
bowler
Parsons Grace
bowler
Voll Georgia
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Wilson Tahlia
wicket keeper
Rodrigues Jemimah
batsman
Match has not started yet