Squads Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 19.11.2026

T20

BRH
BRH
SYT
SYT

Playing

BRH
BRH
SYT
SYT
First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Gill Hasrat

all rounder

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Knott Charli

all rounder

Peschel Taneale

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Wilson Tahlia

wicket keeper

Bench

BRH
BRH
SYT
SYT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet