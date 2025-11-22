H2h Melbourne Renegades vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 29.10.2026

T20

MER
MER
SYT
SYT
Melbourne Renegades vs Sydney Thunder

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

(15 ov.) 62/8

MERMelbourne Renegades

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

151

SYTSydney Thunder

148