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Big Bash League, Women
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Perth Scorchers vs Melbourne Renegades
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H2h
H2h Perth Scorchers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League, Women 31.10.2026
Oct 31, 2026
T20
PES
08:10 AM
MER
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Perth Scorchers vs Melbourne Renegades
Dec 02, 2025
T20, Big Bash League, Women
Perth Scorchers
184
Melbourne Renegades
154
Nov 27, 2025
T20, Big Bash League, Women
Melbourne Renegades
150
Perth Scorchers
151