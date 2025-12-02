H2h Perth Scorchers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League, Women 31.10.2026

T20

PES
PES
MER
MER
Perth Scorchers vs Melbourne Renegades

T20, Big Bash League, Women

PESPerth Scorchers

184

MERMelbourne Renegades

154

T20, Big Bash League, Women

MERMelbourne Renegades

150

PESPerth Scorchers

151