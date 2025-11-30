H2h Sydney Sixers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 08.11.2026

T20

SYS
SYS
SYT
SYT
Sydney Sixers vs Sydney Thunder

T20, Big Bash League, Women

SYSSydney Sixers

176

SYTSydney Thunder

174

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

118

SYSSydney Sixers

142

T20, T20 Spring Challenge, Women

SYSSydney Sixers

170

SYTSydney Thunder

146