Highlights Sydney Sixers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 08.11.2026
FOUR! Free hit, and Gardner makes the most of it. Gardner defends for four runs.
No ball. Perry defends for 1 run.
Gardner defends for a run.
FOUR! Gardner plays a defensive stroke for four runs.
Gardner plays a defensive stroke for one run.
FOUR! Gardner plays a defensive stroke for 4 runs.
Gardner defends for a couple of runs.
Back-to-back maximums! Gardner defends for six runs.
MAXIMUM! Gardner defends for a half dozen runs.
0 runs
Gardner defends for 1 run.
SIX! Gardner plays a defensive stroke for 6 runs.
Perry plays a defensive stroke for a run.
Gardner defends for a leg bye.
Perry plays a defensive stroke for 1 run.
FOUR! Perry plays a defensive stroke for four runs.
0 runs
Perry plays a defensive stroke for one leg bye.
0 runs
0 runs
And again! Perry defends for four runs.
FOUR! Perry defends for four runs.
wide
Kerr plays a defensive stroke for two runs.
0 runs
Kerr plays a defensive stroke for 2 runs.
Perry plays a defensive stroke for a run.
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
FOUR! Kerr defends for four runs.
Perry plays a defensive stroke for one run.
Kerr defends for one leg bye.
Perry plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Perry plays a defensive stroke for 1 run.
Kerr plays a defensive stroke for a run.
Perry defends for a single leg bye.
FOUR! Perry defends for four runs.
Kerr plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Kerr defends for a single run.
0 runs
FOUR! Perry plays a defensive stroke for 4 runs.
Kerr defends for 1 run.
0 runs
Perry defends for a single run.
Kerr plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
0 runs
FOUR! Perry plays a defensive stroke for 4 runs.
Kerr plays a defensive stroke for a single run.
wicket (caught - Dunkley)
0 runs
Perry plays a defensive stroke for a single run.
wide
wide
0 runs
0 runs
Perry defends for one run.
Dunkley defends for 3 runs.
0 runs
FOUR! Dunkley defends for 4 runs.
0 runs
Dunkley defends for 1 run.
0 runs
wide
Perry defends for one run.
Dunkley plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Dunkley plays a defensive stroke for a single run.
FOUR! Dunkley plays a defensive stroke for 4 runs.
0 runs
Perry defends for a single run.
0 runs
Dunkley defends for a single run.