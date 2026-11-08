Highlights Sydney Sixers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 08.11.2026

T20

SYS
SYS

162

SYT
SYT

158

12.3
4

FOUR! Free hit, and Gardner makes the most of it. Gardner defends for four runs.

12.3
nb

No ball. Perry defends for 1 run.

12.2
1

Gardner defends for a run.

12.1
4

FOUR! Gardner plays a defensive stroke for four runs.

11.6
1

Gardner plays a defensive stroke for one run.

11.5
4

FOUR! Gardner plays a defensive stroke for 4 runs.

11.4
2

Gardner defends for a couple of runs.

11.3
6

Back-to-back maximums! Gardner defends for six runs.

11.2
6

MAXIMUM! Gardner defends for a half dozen runs.

11.1
.

0 runs

10.6
1

Gardner defends for 1 run.

10.5
6

SIX! Gardner plays a defensive stroke for 6 runs.

10.4
1

Perry plays a defensive stroke for a run.

10.3
1lb

Gardner defends for a leg bye.

10.2
1

Perry plays a defensive stroke for 1 run.

10.1
4

FOUR! Perry plays a defensive stroke for four runs.

9.6
.

0 runs

9.5
1lb

Perry plays a defensive stroke for one leg bye.

9.4
.

0 runs

9.3
.

0 runs

9.2
W

And again! Perry defends for four runs.

9.1
4

FOUR! Perry defends for four runs.

9.1
1

wide

8.6
2

Kerr plays a defensive stroke for two runs.

8.5
.

0 runs

8.4
2

Kerr plays a defensive stroke for 2 runs.

8.3
1

Perry plays a defensive stroke for a run.

8.2
.

0 runs

8.1
.

0 runs

7.6
.

0 runs

7.5
.

0 runs

7.4
4

FOUR! Kerr defends for four runs.

7.3
1

Perry plays a defensive stroke for one run.

7.2
1lb

Kerr defends for one leg bye.

7.1
1

Perry plays a defensive stroke for a run.

6.6
.

0 runs

6.5
1

Perry plays a defensive stroke for 1 run.

6.4
1

Kerr plays a defensive stroke for a run.

6.3
1lb

Perry defends for a single leg bye.

6.2
4

FOUR! Perry defends for four runs.

6.1
1

Kerr plays a defensive stroke for 1 run.

5.6
.

0 runs

5.5
.

0 runs

5.4
.

0 runs

5.3
.

0 runs

5.2
1

Kerr defends for a single run.

5.1
.

0 runs

4.6
4

FOUR! Perry plays a defensive stroke for 4 runs.

4.5
1

Kerr defends for 1 run.

4.4
.

0 runs

4.3
1

Perry defends for a single run.

4.2
1

Kerr plays a defensive stroke for a single run.

4.1
.

0 runs

3.6
.

0 runs

3.5
4

FOUR! Perry plays a defensive stroke for 4 runs.

3.4
1

Kerr plays a defensive stroke for a single run.

3.3
W

wicket (caught - Dunkley)

3.2
.

0 runs

3.1
1

Perry plays a defensive stroke for a single run.

3.1
1

wide

3.1
1

wide

2.6
.

0 runs

2.5
.

0 runs

2.4
1

Perry defends for one run.

2.3
3

Dunkley defends for 3 runs.

2.2
.

0 runs

2.1
4

FOUR! Dunkley defends for 4 runs.

1.6
.

0 runs

1.5
1

Dunkley defends for 1 run.

1.4
.

0 runs

1.4
1

wide

1.3
1

Perry defends for one run.

1.2
1

Dunkley plays a defensive stroke for a run.

1.1
.

0 runs

0.6
1

Dunkley plays a defensive stroke for a single run.

0.5
4

FOUR! Dunkley plays a defensive stroke for 4 runs.

0.4
.

0 runs

0.3
1

Perry defends for a single run.

0.2
.

0 runs

0.1
1

Dunkley defends for a single run.