H2h Chandigarh vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

CHA
CHA
UTP
UTP
Chandigarh vs Uttar Pradesh

List a, Vijay Hazare Trophy

CHAChandigarh

140

UTPUttar Pradesh

367

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

CHAChandigarh

172

UTPUttar Pradesh

212