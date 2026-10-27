Match details Chandigarh vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

CHA
CHA
UTP
UTP

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 20, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chandigarh Squad

PlayersAshwin Murugan, Azad Arjun, Bawa Raj Angad, Bhambri Shivam, Kaila Karan, Kashyap Vishu, Lather Bhagmender Balbir, Pannu Arjit, Pannu Arjit, Puri Gaurav, Rana Akshit, Sharma Sandeep, Singh Abhishek, Singh Mandeep Wazir, Sudan Akash, Vohra Manan
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet