Match details Chandigarh vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, November 20, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Chandigarh Squad
|Players
|Ashwin Murugan, Azad Arjun, Bawa Raj Angad, Bhambri Shivam, Kaila Karan, Kashyap Vishu, Lather Bhagmender Balbir, Pannu Arjit, Pannu Arjit, Puri Gaurav, Rana Akshit, Sharma Sandeep, Singh Abhishek, Singh Mandeep Wazir, Sudan Akash, Vohra Manan
|Bench
|no information yet
Uttar Pradesh Squad
|Players
|Chikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet