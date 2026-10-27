Squads Chandigarh vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

CHA
CHA
UTP
UTP

Playing

CHA
CHA
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Bawa Raj Angad

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Kashyap Vishu

all rounder

Pannu Arjit

no information yet

Rana Akshit

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Singh Abhishek

no information yet

Sudan Akash

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Bench

CHA
CHA
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet