Squads Chandigarh vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Chikara Swastik
batsman
Azad Arjun
batsman
Dayal Yash
bowler
Bawa Raj Angad
all rounder
Dhankar Jasmer
bowler
Bhambri Shivam
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Kaila Karan
bowler
Jurel Dhruv
wicket keeper
Kashyap Vishu
all rounder
Kaushik Madhav
batsman
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Khan Mohsin
bowler
Pannu Arjit
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Pannu Arjit
no information yet
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Puri Gaurav
batsman
Rana Nitish
batsman
Rana Akshit
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Sharma Karan
all rounder
Singh Abhishek
no information yet
Singh Rinku
batsman
Singh Mandeep Wazir
bowler
Singh Shiva
bowler
Sudan Akash
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Vohra Manan
batsman
Veer Prashant
all rounder
Match has not started yet