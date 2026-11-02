H2h Chhattisgarh vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

CHH
CHH
HYD
HYD
Chhattisgarh vs Hyderabad

First class, Ranji Trophy

CHHChhattisgarh

HYDHyderabad

First class, Ranji Trophy

HYDHyderabad

CHHChhattisgarh