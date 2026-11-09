Squads Chhattisgarh vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Agarwal Tanmay
batsman
Butte Jivesh
all rounder
Anikethreddy Gangam
all rounder
Chandraker Shashank
wicket keeper
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Chouhan Ashish
batsman
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Desai Sanjeet
batsman
Milind Chama
bowler
Hurkat Sanidhya
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Rakshann Readi
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Sahani Chandan
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Sanketh E
bowler
Painkra Prashant
no information yet
Seth Bhavesh
batsman
Singh Gagandeep
batsman
Sharma Shubham
batsman
Singh Harpreet
batsman
Shaunak Shaunak
no information yet
Singh Shubham
bowler
Singh Rahul
batsman
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Teja Ravi
all rounder
Thakur Aayush Singh
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Varma Tilak
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet