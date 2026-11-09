Squads Chhattisgarh vs Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

CHH
CHH
HYD
HYD

Playing

CHH
CHH
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Kerkar Eknath

wicket keeper

Sanketh E

bowler

Painkra Prashant

no information yet

Shaunak Shaunak

no information yet

Teja Ravi

all rounder

Bench

CHH
CHH
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet