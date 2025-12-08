H2h Himachal Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

HIM
HIM
PUD
PUD
Himachal Pradesh vs Puducherry

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

HIMHimachal Pradesh

155

PUDPuducherry

173

First class, Ranji Trophy

PUDPuducherry

HIMHimachal Pradesh