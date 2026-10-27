Match details Himachal Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, November 20, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Himachal Pradesh Squad
|Players
|Abhinay Kanwar, Arora Vaibhav, Bains Ankush, Chopra Prashant, Dagar Mayank, Dhawan Rishi, Galetiya Vinay, Gangta Nikhil, Guleria Arpit, Jaiswal Pankaj, Jaiswal Pankaj, Jamwal Ayush, Kalia Hritik, Negi Mukul, Sen Ekant, Sharma Nitin, Sharma Vipin, Tomar Prashant, Vasisht Akash, Verma Sumeet
|Bench
|no information yet
Puducherry Squad
|Players
|Anand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet