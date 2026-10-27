Match details Himachal Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

HIM
HIM
PUD
PUD

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 20, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Himachal Pradesh Squad

PlayersAbhinay Kanwar, Arora Vaibhav, Bains Ankush, Chopra Prashant, Dagar Mayank, Dhawan Rishi, Galetiya Vinay, Gangta Nikhil, Guleria Arpit, Jaiswal Pankaj, Jaiswal Pankaj, Jamwal Ayush, Kalia Hritik, Negi Mukul, Sen Ekant, Sharma Nitin, Sharma Vipin, Tomar Prashant, Vasisht Akash, Verma Sumeet
Benchno information yet

Puducherry Squad

PlayersAnand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet