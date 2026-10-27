Squads Himachal Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

HIM
HIM
PUD
PUD

Playing

HIM
HIM
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Jadhav Yash

wicket keeper

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Karthik Arun

wicket keeper

Jaiswal Pankaj

no information yet

Jaiswal Pankaj

all rounder

Kalia Hritik

no information yet

Negi Mukul

batsman

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet