Squads Himachal Pradesh vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abhinay Kanwar
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Arora Vaibhav
bowler
Aravinddaraj A
bowler
Bains Ankush
wicket keeper
Chauhan Bhupender
all rounder
Chopra Prashant
batsman
Dogra Paras
batsman
Dagar Mayank
all rounder
Jadhav Yash
wicket keeper
Dhawan Rishi
all rounder
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Galetiya Vinay
all rounder
Karthik Arun
wicket keeper
Gangta Nikhil
batsman
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Guleria Arpit
bowler
Pandey Krishna
batsman
Jaiswal Pankaj
no information yet
Rohit Damodaran
batsman
Jaiswal Pankaj
all rounder
Sharma Bharat
bowler
Jamwal Ayush
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Kalia Hritik
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Negi Mukul
batsman
Yadav Gaurav
bowler
Sen Ekant
batsman
Yadav Ravi
bowler
Sharma Nitin
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Tomar Prashant
bowler
Vasisht Akash
all rounder
Verma Sumeet
batsman
Match has not started yet