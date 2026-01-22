H2h Hyderabad vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

HYD
HYD
MUM
MUM
Hyderabad vs Mumbai

First class, Ranji Trophy

HYDHyderabad

MUMMumbai

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

MUMMumbai

131

HYDHyderabad

132