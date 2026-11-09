Squads Hyderabad vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

HYD
HYD
MUM
MUM

Playing

HYD
HYD
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Bista Jay

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Sanketh E

bowler

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Shaunak Shaunak

no information yet

Pawar Prasad

wicket keeper

Teja Ravi

all rounder

Tamore Hardik

wicket keeper

Bench

HYD
HYD
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet