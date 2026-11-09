Squads Hyderabad vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Ankolekar Atharva
bowler
Anikethreddy Gangam
all rounder
Avasthi Mohit
bowler
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Bista Jay
all rounder
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Deshpande Tushar
bowler
Milind Chama
bowler
Dias Royston
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Dube Shivam
all rounder
Rakshann Readi
bowler
Jaiswal Yashasvi
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Sahani Chandan
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Sanketh E
bowler
Kulkarni Dhawal
bowler
Seth Bhavesh
batsman
Mulani Shams
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Patil Sairaj
all rounder
Shaunak Shaunak
no information yet
Pawar Prasad
wicket keeper
Singh Rahul
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Teja Ravi
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Tamore Hardik
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Match has not started yet