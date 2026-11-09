Match details Hyderabad vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

HYD
HYD
MUM
MUM

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hyderabad Squad

PlayersAgarwal Tanmay, Anikethreddy Gangam, Buddhi Rahul Ravinder, Chigullapalli Rahul Radesh, Milind Chama, Perala Aman Rao, Rakshann Readi, Rayudu Rohit, Sahani Chandan, Sanketh E, Seth Bhavesh, Sharma Shubham, Shaunak Shaunak, Singh Rahul, Teja Ravi, Thyagarajan Tanay, Varma Tilak
Benchno information yet

Mumbai Squad

PlayersAnkolekar Atharva, Avasthi Mohit, Bista Jay, Deshpande Tushar, Dias Royston, Dube Shivam, Jaiswal Yashasvi, Khan Sarfaraz, Kotian Tanush, Kulkarni Dhawal, Mulani Shams, Patil Sairaj, Pawar Prasad, Raghuvanshi Angkrish, Rahane Ajinkya, Tamore Hardik
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet