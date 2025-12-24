H2h Karnataka vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

KAR
KAR
JHA
JHA
Karnataka vs Jharkhand

List a, Vijay Hazare Trophy

JHAJharkhand

412

KARKarnataka

413

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

JHAJharkhand

158

KARKarnataka

157