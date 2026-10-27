Squads Karnataka vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

KAR
KAR
JHA
JHA

Playing

KAR
KAR
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Chethan LR

wicket keeper

Pankaj Kumar

wicket keeper

Hegde Shubhang

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Jose Nikin

batsman

Koushik V

bowler

Singh Aditya

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

Rahul KL

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet