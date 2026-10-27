Squads Karnataka vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Chakraborty Supriyo
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Deobrat Singh Kumar
batsman
Bhatia Pranav
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Bopana Rishi
batsman
Mishra Sushant
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Nadeem Shahbaz
bowler
Dubey Praveen
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Gowtham Krishnappa
all rounder
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Hegde Shubhang
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Jose Nikin
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Shukla Rahul
bowler
Koushik V
bowler
Singh Aditya
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Singh Virat
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Tiwary Saurabh
batsman
Manohar Abhinav
batsman
Vishal Vikash
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Pandey Manish
batsman
Rahul KL
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
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Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet