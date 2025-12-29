H2h Madhya Pradesh vs Kerala T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

MAP
MAP
KER
KER
Madhya Pradesh vs Kerala

List a, Vijay Hazare Trophy

KERKerala

167

MAPMadhya Pradesh

214

First class, Ranji Trophy

MAPMadhya Pradesh

KERKerala